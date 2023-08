Visite mediche e firma: così la Roma passa di nuovo all’incasso

Calciomercato Roma, la firma sul contratto è arrivata dopo le visite mediche di rito. Ecco quale sarà la formula dell’affare che chiama in ‘causa’ anche i giallorossi.

Sistemato il centrocampo con innesti mirati, la Roma sfrutterà i prossimi giorni della sessione estiva di calciomercato per provare a dare l’assalto decisivo ai profili individuati già da tempo per puntellare l’attacco.

Sotto questo punto di vista Marcos Leonardo e Zapata continuano ad essere i principali nomi presenti nei dossier dell’area mercato giallorossa, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Allo stesso tempo, però, Pinto non chiude la porta ad eventuali cessioni; sono ancora diversi gli scenari ancora in essere, che potrebbero diventare piuttosto concreti nel caso in cui alla Roma dovessero arrivare offerte convincenti. Non è una cessione diretta, ma l’approdo ormai definito di Zaniolo all’Aston Villa chiama in causa anche i giallorossi, visto che la Roma detiene una percentuale sulla rivendita dell’esterno italiano.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Aston Villa: ci sono le firme

Come evidenziato da calciomercato.it, l‘affare Zaniolo-Aston Villa è ormai agli sgoccioli. Nelle scorse ore sono arrivate anche le relative firme e si aspetta soltanto l’ufficialità. I Villans hanno trovato l’accordo con il Galatasaray sulla base di un prestito oneroso da 3.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni; alla parte fissa sarebbero eventualmente aggiunti, infine, 7 milioni di bonus.

Dopo l’esperienza al Galatasaray, dunque, Zaniolo è pronto a volare in Premier League. In mattinata erano circolate voci legate ad un possibile rallentamento nell’affare. In realtà esami approfonditi hanno fugato ogni incertezza: Zaniolo può essere considerato ufficiosamente un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Manca solo l’ufficialità per la fumata bianca definitiva.