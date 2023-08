Accordo da sogno con il Psg: reazione a catena Roma

Accordo da sogno con il Psg, vicino a chiudere l’affare che scatena una reazione a catena che vede coinvolti anche i giallorossi

Tanti dubbi e poche certezze accompagnano la Roma in questo avvio di campionato, con la partita contro la Salernitana ormai alle porte Mourinho non può contare su un nuovo attaccante, che ancora non è arrivato a Trigoria, mentre dovrà fare i conti con altre pesantissime assenze.

In vista della prima giornata infatti non sarà solo l’attaccante il grande assente del match, anche Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini non scenderanno in campo, a causa di una squalifica rimediata nella parte finale della scorsa stagione.

Il solo centravanti a disposizione sarà dunque Andrea Belotti, che però non gode della piena fiducia di società e allenatore, a causa degli zero gol nello scorso campionato. Lo stesso José Mourinho, nel corso della conferenza stampa ha voluto parlare della delicata situazione del club sul mercato:

“La situazione dell’attaccante è una cosa che tutti noi sappiamo. Per me venire qui a piangere, con tante parole, non vale la pena. Non è che non lo sappiamo. Sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Tammy a giugno, da tanto tempo, non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione.” Tuttavia qualcosa potrebbe essersi finalmente sbloccato, l’accordo con il PSg scatena una reazione a catena che coinvolge anche la Roma,

Accordo da sogno con il Psg: la reazione a catena coinvolge anche la Roma

La gara contro la Salernitana rappresenta un0incognita per la Roma e per José Mourinho, che dovrà scendere in campo senza l’attaccante promesso dalla società, e che doveva arrivare entro la fine del ritiro in Portogallo, lo Special One ha così commentato la situazione in conferenza stampa:

“La situazione dell’attaccante la conosciamo tutti ma non mi va di venire qui a piangere, a spendere parole. Abbiamo perso Tammy il 4 o 5 giugno, non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione, naturalmente il direttore e la società fanno il possibile. Io alleno i giocatori che ho a disposizione”.

🚨ACCORD Randal Kolo Muani – Paris 🔴🔵🇫🇷💫

➡️ L’attaquant de l’équipe de France et le Paris Saint-Germain sont tombés d’accord ! 🔹Négociations en cours entre Paris et Francfort pour le transfert de Kolo Muani 🔹RKM ne veut que le PSG. Il l’a dit à ses dirigeants. pic.twitter.com/N5DOA6NtJm — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 19, 2023

Qualcosa però potrebbe finalmente essersi sbloccato, e ancora una volta grazie al Psg. Stando alle ultime notizie di calciomercato il giovane talento francese Kolo Muani è vicinissimo al trasferimento a Parigi, questo libererebbe definitivamente Ekitike, che sarebbe così libero di lasciare il Psg, il suo è uno dei nomi sulla lista di Pinto, anche se non è tra gli obbiettivi principali della società.