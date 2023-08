Calciomercato Roma, colpo di coda Friedkin: lo ‘manda’ Vlahovic

Calciomercato Roma, l’effetto domino che i giallorossi sono intenzionati a sfruttare a proprio vantaggio. Così Vlahovic serve un assist al bacio per i giallorossi.

Altro giro, altra corsa. Alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Salernitana, in attesa delle parole di José Mourinho, sono ancora le indiscrezioni di mercato a calamitare le maggiori attenzioni in casa giallorossa.

L’acquisto di almeno un attaccante rappresenta una condicio sine qua non. Con l’operazione Marcos Leonardo attualmente in stand-by, Tiago Pinto proverà a serrare i tempi per chiudere per il nuovo 9. Tuttavia non si registrano significative aperture per Duvan Zapata, da tempo nel mirino della Roma: l’Atalanta, infatti, non vorrebbe privarsi del colombiano se non a titolo definitivo, formula che per adesso i giallorossi non sono intenzionati a proporre. I giallorossi sperano comunque di trovare il bandolo della matassa a stretto giro di posta; se così non fosse, sarebbero obbligati a virare su altri obiettivi.

Lukaku-Roma, non è ancora finita: le ultime de ‘Il Messaggero’

Da Abel Ruiz ad Ekitike passando per Broja: nelle ultime ore sono stati diversi i profili accostati alla Roma. Sky, inoltre, ha svelato come la Roma abbia provato a capire i margini di manovra sul fronte Lukaku, chiedendo al Chelsea il prestito dell’attaccante belga. I Blues, per adesso, non sono affatto intenzionati a cedere l’ex bomber dell’Inter se non a titolo definitivo.

Tuttavia, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, la pista Lukaku-Roma potrebbe comunque ritornare in auge nel corso delle prossime ore. La proprietà targata Friedkin almeno un grandissimo colpo ogni anno è riuscito a portarlo a casa e nel caso in cui il belga dovesse effettivamente restare al Chelsea, non è escluso che la Roma possa fare un nuovo tentativo. I Blues, infatti, non hanno accettato la proposta della Juventus di imbastire uno scambio con Dusan Vlahovic, per il quale i londinesi non vorrebbe sborsare più di 20 milioni di euro. Se Lukaku non dovesse fare le valigie – ha rispedito al mittente diverse proposte arabe – e qualora la Roma non avesse chiuso il colpo in attacco, occhio alle possibili sorprese. Difficile, difficilissimo ma non impossibile…