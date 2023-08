Dalle offerte rifiutate, alle chiamate con Mou: Dybala dice tutto

Dalle offerte rifiutate alle chiamate con Mourinho: Dybala ha concesso una lunga intervista ad As, quotidiano spagnolo: ecco le sue parole

Ad un giorno dall’esordio in campionato – purtroppo lui, squalificato, non ci sarà – Paulo Dybala ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo As. Un’intervista nella quale ha toccato tantissimi punti. Dalle offerte rifiutate dall’Arabia Saudita, con quei club che hanno messo sul piatto tantissimi soldi, alle continue chiamate con Mourinho nel corso di una lunga estate. Insomma, una confessione a cuore aperto.

Ma perché ha rifiutato tutti quei soldi, la risposta apre il cuore dei tifosi della Roma: “Perché mi trovo bene qui. Mi hanno trattato in un modo unico. Durante le vacanze ho continuato a parlare con Mou ed entrambi volevamo dare qualcosa in più. Siamo arrivati vicini a raggiungere un obiettivo importante e ci siamo lasciati con un sapore agrodolce. Mi sono sentito molto a mio agio sotto tutti i punti di vista. Inoltre, a fine stagione abbiamo una competizione molto importante con la Nazionale, fare bene qui mi aiuterà ad essere presente per vincere il trofeo che mi manca con l’Argentina”. Insomma, Paulo non ha mai avuto nessun dubbio.

Dybala svela tutto, ecco gli obiettivi della Roma

Un merito va dato sicuramente a Mourinho, che lo ha definito un “ragazzo d’altri tempi”: “Sentir dire queste parole da un allenatore che ha lavorato con grandissimi campioni è un piacere enorme. Dico sempre che è il gruppo che mi fa stare bene e mi permette di dare il meglio. Sono grato a lui, al suo staff e ai miei compagni di squadra” ha sottolineato la Joya, che poi si sofferma anche su quelli che sono gli obiettivi per la stagione che sta per prendere il via.

“Cercheremo di migliorare in tutte le competizioni. Vogliamo dare un titolo alla nostra gente, che se lo merita. Con i rinforzi che sono arrivati e quelli che potrebbero arrivare, abbiamo una rosa molto buona. Cercheremo di essere più aggressivi, più profondi, con un gioco che ci dia più opportunità”.