Doppio colpo per Pinto: la promessa a Mourinho

Doppio colpo per Pinto: Tiago Pinto ha fatto una promessa a Mourinho che oggi parlerà in conferenza stampa. Ecco il retroscena

Il casting in casa Roma è aperto da un poco di tempo, forse troppo. Peccato solamente per una cosa: che i tempi sono così lunghi che bisogna, quel casting, chiuderlo in fretta anche perché domani parte la Serie A dei giallorossi e in attacco c’è il solo Belotti.

Pinto sfoglia la margherita, cercando di capire dove può andare a pescare quei giocatori che servono nel reparto avanzato allo Special One. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il gm portoghese avrebbe fatto una promessa al proprio connazionale, vale a dire quella di portare due attaccanti in rosa da qui alla fine del mercato.

Doppio colpo per Pinto, ecco la promessa a Mourinho

Intanto oggi c’è particolare attesa per la conferenza stampa dello Special One che alle 15 (potrete seguire con noi in diretta quelle che saranno le sue parole) parlerà da Trigoria, anche se domani in panchina lui non ci sarà perché squalificato e in campo ci andrà Bruno Conti. Curiosità per sentire le parole di un allenatore che si ritrova con un solo attaccante e che sicuramente qualcosa dirà pure su questo: esprimerà il suo pensiero, con il solito show dicono alcuni.

Tornando, comunque, al discorso principale, i nomi che circolano oltre Marcos Leonardo sono Ekitike, Abel Ruiz, Broja e ieri come detto si sarebbe proposto anche Gnonto, che è fuori rosa al Leeds (almeno per il momento) e che potrebbe essere un innesto dell’ultim’ora: di certo c’è una cosa: non è una punta centrale, quella che servirebbe, e che potrebbe essere pure Zapata.