Niente Milan, bomba DAZN: l’incasso che fa sorridere la Roma

Calciomercato Roma, la sua eventuale cessione tirerebbe in ballo anche i giallorossi, a cui spetta una percentuale sulla rivendita.

Sebbene José Mourinho si sia dichiarato complessivamente soddisfatto del mercato di cui si è resa protagonista fin qui la Roma, lo ‘Special One’ aspetta ancora quei rinforzi in attacco sondati da tempo.

Il profilo di Duvan Zapata continua ad essere quello più intrigante per i giallorossi, che comunque lavorano sotto traccia anche per altre soluzioni. L’attaccante colombiano, inoltre, potrebbe essere trattenuto dall’Atalanta, che dovrà fare i conti con il forfait di Traoré. Uno scenario da monitorare con estrema attenzione e che potrebbe dirottare altrove le attenzioni della Roma, che intanto non ha chiuso la porta ad eventuali cessioni. Non sarebbe un addio ‘diretto’ quello di Riccardo Calafiori, ma dalla possibile cessione dell’attuale terzino del Basilea i giallorossi intascherebbero i soldi pattuiti come percentuale sulla rivendita. E per l’ex terzino molti estimatori in tempi e in modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, il Bologna fa sul serio per Calafiori: Milan defilato

Accostato con forza al Milan, il futuro di Riccardo Calafiori potrebbe essere ugualmente in Serie A ma non in rossonero. Secondo quanto evidenziato da DAZN, infatti, sulle tracce del giovane terzino italiano si sarebbe messo il Bologna, a caccia di un esterno a tutto fascia futuribile ma in grado di fornire garanzie importanti anche nell’immediato.

Passato al Basilea solo lo scorso anno, Calafiori potrebbe dunque ritornare subito in Serie A. Si prospettano ore molto importati sotto questo punto di vista; la sensazione è che, in un senso o nell’altro, l’avventura del classe ‘2002 in Svizzera sia già giunta ai titoli di coda. Scenario in evoluzione.