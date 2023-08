Nuovo bomber Roma, sono usciti allo scoperto: “Difficile da programmare”

Nuovo bomber Roma, a pochi giorni dalla fine del mercato esce fuori tutta la verità: “Difficile da programmare”

Dopo aver portato pazienza a oltranza sulla delicata situazione in cui riversa la Roma, molti tifosi hanno cominciato a far sentire la propria voce dopo le recenti delusioni arrivate sul mercato, dove Tiago Pinto (nonostante abbia svolto un ottimo lavoro) non è riuscito ancora a portare a Mourinho il tanto agognato attaccante.

Nei giorni scorsi ci sono stati parecchi malumori tra romanisti, dovuti soprattutto ai prezzi troppo alti per alcune partite della prossima stagione, in particolare quella con il Milan, in cui le curve arrivavano addirittura oltre i 60€.

La cessione di Ibanez aveva messo di nuovo la Roma sotto i riflettori, visto che l’addio del difensore brasiliano aveva fruttato alla società oltre 30 milioni di euro, che in molti si aspettavano potessero essere reinvestiti sul mercato, ma almeno per ora così non è stato. Sono molti i rifiuti ricevuti da Tiago Pinto, che si è dovuto tirare indietro prima su Scamacca, poi su Morata ed infine su Marcos Leonardo, adesso però anche il mister esce allo scoperto: “Difficile da programmare”

Nuovo bomber Roma, esce fuori tutta la verità: “Difficile da programmare”

Con pochi giorni alla fine del mercato Tiago Pinto si ritrova con l’acqua alla gola, rischiando di non riuscire a portare un attaccante alla corte di José Mourinho, che invece si aspettava di averlo a disposizione entro la fine del ritiro in Portogallo.

Uno degli ultimi obbiettivi sulla lista di Tiago Pinto è Duvan Zapata, per il quale l’Atalanta sembrava potesse venire incontro alle esigenze giallorosse, liberando il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Alla fine i bergamaschi hanno cambiato idea, complice anche Gasperini che reputa Zapata un elemento importante della rosa, tanto da schierarlo spesso titolare durante il precampionato.

Proprio su Zapata è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dei neroazzurri, che ribadisce ancora una volta l’importanza del colombiano nel progetto Atalanta: ”

“Oggi è un giocatore dell’Atalanta, forte, che si è allenato con continuità dall’inizio del ritiro e oggi ha una condizione migliore degli altri. Domani andrà in campo, quello che poi può succedere negli ultimi 15 giorni di mercato è difficile da programmare”.