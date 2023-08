Per la Roma è solo un ricordo: la firma è UFFICIALE

Per la Roma è solo un ricordo, un altro obbiettivo di Tiago Pinto sfuma: il calciatore ha firmato ufficialmente per un altro club

Una sessione di mercato difficile per Tiago Pinto e i tifosi, che speravano di arrivare a questo punto con una rosa completa e pronta per iniziare la nuova stagione, ma ad oggi la situazione è ben diversa. Negli ultimi mesi di trattative il gm portoghese ha seguito diverse piste, tra cui diversi nomi importanti, come ad esempio Morata e Scamacca, senza però riuscire a chiudere nessuna delle trattative.

Lo spagnolo ha rinnovato il suo contratto con l’Atletico Madrid, ringraziando Mourinho ma declinando l’offerta giallorossa, mentre l’ex Sassuolo si è unito all’Atalanta per una somma che supera i 30 milioni di euro, cifra alla quale la Roma non sarebbe mai potuta arrivare.

Tra i vari nomi sondati da Pinto ci sono anche quello di Marcos Leonardo e Duvan Zapata, ma anche in questo caso non è mai arrivata la fumata bianca, con il brasiliano bloccato dal Santos, mentre il colombiano viene trattenuto da Gasperini, che lo ritiene ancora un elemento fondamentale della rosa. Un altro nome sulla lista di Pinto è ormai da declinare, dopo l’accordo è infatti arrivata la firma: è ufficiale.

Per la Roma ormai è solo un ricordo: firma con un altro club

Tante, troppe trattative che non hanno trovato un esito positivo, il tempo scorre ed il campionato ormai sta per cominciare, ma soprattutto tra pochi giorni finirà anche il mercato, e con esso la possibilità di migliorare la rosa. Tiago Pinto lo sa, e sta cercando in tutti i modi di riuscire ad incastrare gli ultimi tasselli del puzzle giallorosso, ma sarà tutt’altro che semplice.

L’addio di Ibanez sembrava potesse sbloccare gli affari in entrata, con il brasiliano che ha fruttato alle casse giallorosse oltre 30 milioni di euro, che si pensava potessero essere reinvestiti nel calciomercato. Questo addio però pone un ulteriore obbligo alla società, ovvero quello di trovare un sostituto all’altezza dell’ex numero 3 giallorosso.

Tra i vari nomi sondati per il reparto difensivo c’era anche quello dell’ex Juventus e Atalanta Demiral, ma anche in questo caso Pinto vede un altro obbiettivo sfumare, dopo che il turco ha deciso di approdare in Arabia e di unirsi all’Al Ahli, che ha presentato il nuovo calciatore con questo video apparso sui social.