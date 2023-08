Roma-Salernitana, sei assenze UFFICIALI: la lista dei convocati

Roma-Salernitana, è stata diramata la lista dei granata che voleranno alla volta dell’Olimpico. Le ultimissime

Tempo scaduto. L’attesa è ormai agli sgoccioli. Tutto pronto allo stadio Olimpico per il fischio d’inizio della gara d’esordio dei giallorossi, impegnati in casa contro la Salernitana.

Un appuntamento che gli uomini di Mourinho non hanno alcuna intenzione di steccare. Attenzione massima per ridurre al minimo rischio, come anticipato dallo stesso Special One, che nel corso della conferenza stampa di presentazione al match ha elogiato pubblicamente i granata, rigenerati dalla cura Sousa. Sono diverse, però, le assenze alle quali i campani dovranno far fronte.

Roma-Salernitana, la lista ufficiale dei convocati di Sousa

Sul proprio sito ufficiale, infatti, la Salernitana ha reso nota la lista dei convocati si Sousa. C’è Legowski, ufficializzato solo qualche ora fa; assenti, invece, Stewart e Ikwuemesi, così come Pirola, Bohinen e Daniliuc oltre all’infortunato Bronn. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Costil, Callocca, Fiorillo, Ochoa

DIFENSORI: Bradaric, Elia, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Sambia

CENTROCAMPISTI: L. Coulibaly, M. Coulibaly, Iervolino, Kastanos, Legowski, Maggiore, Mazzocchi, Sfait

ATTACCANTI: Candreva, Botheim, Dia