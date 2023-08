Si è rotto il tendine, niente attaccante per la Roma

Bruttissime notizie alla vigilia dell’esordio in campionato, gli esami strumentali hanno evidenziato un infortunio grave che complica il mercato della Roma

Continua a non decollare il mercato della Roma per quanto riguarda l’attacco. Nella notte italiana, vi abbiamo raccontato di come la trattativa Marcos Leonardo sia ormai in ottica gennaio, ma il fronte brasiliano non è l’unico ad essersi raffreddato nelle ultime settimane.

I negoziati con l’Atalanta per vestire Duvan Zapata di giallorosso sono entrati in una fase di stallo poiché i bergamaschi hanno cambiato le carte in tavola, chiedendo una cessione a titolo definitivo del colombiano. Ora c’è tuttavia un nuovo elemento che complica i piani di Tiago Pinto.

Rottura del tendine per Touré: niente Zapata per la Roma

Infortunatosi prima dell’ultima amichevole precampionato, El-Bilal Touré dovrà stare lontano dai campi più a lungo del previsto. Secondo la ‘Rai’, infatti, il neoacquisto orobico ha riportato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro.

Una doccia gelata per Gian Piero Gasperini che, come naturale conseguenza, ha bloccato la cessione di Zapata e Muriel, entrambi seguiti dalla Roma. Ancora a caccia di un attaccante centrale, ora la dirigenza giallorossa sarà costretta a guardare altrove per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho.