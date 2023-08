“Abbiamo parlato con Mourinho”: Aouar no limits, lo ha detto chiaro e tondo

Le parole di Aouar nel post partita di Roma-Salernitana: ecco quanto dichiarato dal franco algerino dopo il suo esordio con la maglia giallorossa.

Dopo un primo tempo giocato sia ritmi molto alti ma chiuso immeritatamente in parità, nella ripresa della sfida con la Salernitana la Roma ha visto le streghe, riuscendo ad equilibrare il match grazie all’incornata vincente di Andrea Belotti.

Al netto di una condizione fisica ancora non perfetta, Houssem Aouar si è reso protagonista di una prestazione diligente. Sostituito nella ripresa, l’ex Lione quando chiamato in causa ha messo in mostra sprazzi di buon calcio. Intervenuto nella conferenza stampa del post partita, il centrocampista giallorosso ha toccato diversi argomenti, a cominciare dalle difficoltà riscontrate in una gara complicatasi improvvisamente. Ecco quanto raccolto da calciomercato.it:

“Fisicamente è stato complicato perché oggi faceva molto caldo. Era anche un nuovo calcio, devo imparare a conoscere il campionato. Anche l’anno scorso è stato complicato per me, ho bisogno di tempo anche da un punto di vista fisico, ma pendo che dopo questa partita sono fiducioso per il proseguo della stagione.”

Roma-Salernitana, Aouar in conferenza stampa: “Normale che ci sia concorrenza”

Sull’apporto che potrà fornire anche da un punto di vista, Aouar non si è sbilanciato: “Posso giocare in tanti ruoli, sono a disposizione del mister: pronto a giocare mezzala o attaccante, non è importante. Il mister? Chiaramente è meglio quando il mister è in panchina, ma dobbiamo fare senza. Mourinho ha parlato con noi prima della partita, dobbiamo fare così e credo che siamo pronti anche senza di lui.”

Aouar ha poi definito “normale” la concorrenza per una Roma che “ha grandi ambizioni” e nella quale ci sono “tante pressioni”, chiosando con una speranza: “Pellegrini e Dybala ci saranno nella prossima sfida: spero che riusciremo a vincere la gara per i tifosi, il mister e per noi.”