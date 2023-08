Addio Roma, doccia gelata Pinto

Addio Roma, questa notizia è una doccia gelata per Tiago Pinto, che sarà costretto a prendere provvedimenti al più presto

Ricominciata ufficialmente la Serie A, e le protagoniste almeno per ora sono sempre le stesse che ci hanno accompagnato nel corso della passata stagione. Il Napoli si dimostra sin da subito una squadra compatta, che sa segnare e far divertire, come dimostra il risultato di 1-3 ottenuto in trasferta in un campo ostico come quello di Frosinone, soprattutto con tutte le incognite e le insidie che la prima giornata può nascondere.

Parte subito forte anche l’Inter che a San Siro ospita il Monza, rifilandogli un secco 2-0, un risultato che sarebbe potuto essere decisamente più ampio visto il predominio dei padroni di casa. La Roma invece scenderà in campo oggi alle 18:30 in casa contro la Salernitana, ancora una volta davanti ad un Olimpico sold-out, e con diversi assenti tra i titolari.

Assenti per questa sfida a causa della squalifica Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, che non saranno dunque in campo con i compagni, mentre dal fronte mercato si registrano ancora novità, ma questa volta per Pinto è arrivata la doccia gelata.

Addio Roma, cosa farà adesso Tiago Pinto?

Alla ripresa del campionato Tiago Pinto deve ancora chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Manca ancora un attaccante, nonostante fosse la priorità di società e allenatore, che lo aspettava addirittura entro la fine del ritiro in Portogallo.

Il gm portoghese prima di pensare agli acquisti ha dovuto chiudere diverse cessioni, per non rischiare di andare incontro a sanzioni pesanti da parte della Uefa, che aveva obbligato la società a registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze. Pinto però dovrà ancora pensare alle cessioni, in particolare a quella di Rick Karsdorp, ormai ritenuto anche lui un esubero di questa rosa, e che dovrebbe lasciare quindi a breve la capitale.

Per lui potrebbe esserci un ritorno in Olanda, proprio al Feyenoord, dove la Roma lo aveva prelevato nel 2020, e dove il giocatore aveva fatto addirittura le giovanili. Nonostante il forte interesse del club olandese sembrerebbe difficile che la trattativa possa essere chiusa in questa finestra di mercato, decisamente una doccia gelata per Tiago Pinto,c he sperava di poter cedere un altro esubero e di poter rimpinguare le casse giallorosse.