Formazioni ufficiali Roma-Salernitana: doppio debutto in giallorosso

Formazioni ufficiali Roma-Salernitana, ecco le scelte di Mourinho in vista della gara dell’Olimpico. In panchina ci sarà Bruno Conti

Senza Mourinho in panchina. Al suo posto ci sarà Bruno Conti perché anche Foti è squalificato. Con Dybala e Pellegrini out per lo stesso motivo. Con un solo numero 9 vero a disposizione, Andrea Belotti. Inizia in questo modo il campionato della Roma, che però, in mezzo a queste notizie di certo non positive, si farà trascinare, contro l’Atalanta di Paulo Sousa, dai 61mila dell’Olimpico che, nonostante il caldo torrido, hanno deciso di essere vicini alla squadra.

In attesa della chiusura del calciomercato – si parla di Zapata in arrivo già nella giornata di domani – oggi lo Special One ha dovuto fare di necessità virtù anche per quelle che sono le defezioni. Ecco quindi la prima formazione ufficiale della Roma in questa stagione. Ecco le scelte del tecnico per un match tutt’altro che semplice.

Formazioni ufficiali Roma-Salernitana, Belotti dal primo

Roma in campo con il 3-5-2: Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Llorente dietro. Debutto in campionato per Kristensen a destra e pure per Aouar in mezzo al campo. A completare il reparto ci sono Cristante, Bove e Spinazzola a sinistra che ha vinto il ballottaggio con Zalewski. Al fianco di Belotti, dal primo minuti, c’è El Shaarawy.

Panchina per Paredes, che è arrivato qualche giorno fa, e che sembrava potesse essere mandato in campo dal primo minuto da Mourinho. Invece l’argentino si accomoderà in panchina, così come Renato Sanches.