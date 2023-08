Lukaku alla Roma sul gong: il piano di Pinto per l’ultima magia

Il sogno Lukaku non è ancora tramontato per la Roma: tra smentite ed assalti a vuoti, i giallorossi potrebbero fiutare il grande colpo.

“Non posso dire di essere completamente soddisfatto, ma la società ha fatto un grande lavoro sul mercato”. Parole e musica di José Mourinho, che nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Salernitana ha lanciato messaggi diretti, senza fronzoli. Da Special One.

Pur non rammaricandosi per la campagna acquisti portata avanti da Pinto con l’avallo della proprietà, il tecnico lusitano si aspetta ancora innesti funzionali in attacco. Lì dove il lusitano si sarebbe auspicato molto probabilmente l’innesto di Alvaro Morata. Ed effettivamente per l’attaccante spagnolo è stato effettuato molto più di un semplice sondaggio esplorativo prima di virare su Scamacca ed incassare il sorpasso definitivo dell’Atalanta. In entrambe le operazioni ad essere bruciata è stata anche l’Inter, che dopo aver metabolizzato il clamoroso tradimento di Lukaku, si è vista poi costretta a ripiegare su Arnautovic. Proprio l’attaccante belga potrebbe rappresentare quell’idea affascinante, intrigante e significativamente esplosiva in grado di incendiare una piazza che vuole ancora regalarsi grandi emozioni.

Roma-Lukaku, dal sogno al (possibile) nuovo tentativo: il piano di Pinto

Dal canto suo la Roma sotto traccia non ha affatto chiuso le porte all’eventuale acquisto di ‘Big Rom’. Pur mettendo in cima alla lista dei desideri Zapata, pur sondando Broja ed Abel Ruiz, Pinto ha bussato alla porta del Chelsea per provare a capire la fattibilità di un’eventuale operazione in prestito. Mossa alla quale i Blues hanno risposto con un secco ‘no, grazie’. Per adesso.

Già, perché secondo quanto evidenziato da ‘SiamolaRoma.it’, non è escluso che i londinesi negli ultimi giorni di mercato possano ritornare sui loro passi. Gli assalti (poco convinti) del Tottenham non hanno sortito effetti; il Real Madrid ha tentato un inserimento, ma alla fine non ha affondato il colpo. Le sirene arabe non scaldano più di tanto il calciatore che preferirebbe approdare alla Juventus; i bianconeri, però, non abbassano le pretese per Dusan Vlahovic, inserito nell’eventuale trattativa per il belga ex Inter.

Che il Chelsea voglia cedere Lukaku è ormai un dato di fatto. Che i Blues decidano di aprire a formule ritenute vantaggiose dalla Roma, è un altro discorso. I giallorossi, però, potrebbero far leva sul fattore tempo. Tiranno per chi deve ancora completare un reparto sopperendo all’assenza di un calciatore infortunatosi lo scorso giugno. Potenzialmente clemente per chi non ha ancora gettato la spugna su quello che sarebbe considerato dalle parti di Trigoria un vero e proprio sogno. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, la Roma potrebbe ancora muovere passi concreti per Lukaku; la fumata bianca continua ad essere difficile, ma chissà che non si creino all’improvviso clamorosi spiragli…