Marcos Leonardo-Roma con lo sconto: spunta la data della firma

Marcos Leonardo-Roma dunque si farà e con lo sconto: spunta la data per la firma del contratto che farà di lui un calciatore giallorosso

La telenovela che vede protagonista la Roma ed il giovane attaccante brasiliano Marcos Leonardo si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. Inizialmente sembrava che Tiago Pinto potesse riuscire a portarlo nella capitale in tempi brevi, si parlava infatti addirittura di un accordo totale con il Santos sulla base di 12 milioni più 6 di bonus, ma alla fine il club brasiliano ha rifiutato l’offerta romanista.

L’obbiettivo della società è quello di trattenerlo fino a dicembre, vista la delicata situazione in cui riversano i bianconeri. La Roma però aveva urgenza di chiudere entro la fine del mercato, ecco perché sembrava addirittura che Pinto avesse abbandonato la trattativa, per poter dare la priorità ad altre operazioni di mercato.

In queste ore infatti si parla di un principio di accordo per Duvan Zapata, che dovrebbe arrivare nella capitale già nella giornata di domani per visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo Tiago Pinto non si è dimenticato del giovane talento brasiliano del Santos, tornando fortemente sul calciatore e riuscendo a chiudere l’accordo con la società brasiliana, spunta addirittura la data della firma.

Marcos Leonardo-Roma, è fatta con lo sconto: la data della firma

Nei giorni scorsi si era registrato un brusco rallentamento nella trattativa tra Marcos Leonardo e la Roma, tanto che sembrava che l’affare potesse essere saltato definitivamente. Il Santos era stato chiaro, l’obbiettivo era quello di trattenerlo almeno fino a dicembre, in modo tale da non aggravare la situazione della squadra a livello di classifica.

Obbiettivo dunque raggiunto per i bianconeri, che riusciranno a trattenere il loro talento come richiesto, la Roma infatti ha deciso di venire incontro alle loro richieste e di acquistare Marcos Leonardo a gennaio, momento in cui imbastire una trattativa con il Santos sarà certamente più facile, con gli agenti che sono già al lavoro con le rispettive società.

L’intermediario della trattativa resterà fino a martedì/mercoledì in Brasile insieme a Rafaela Pimenta per sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo in vista di gennaio. Fonti vicine al club brasiliano parlano di trattativa in dirittura d’arrivo.

Le cifre, secondo quanto appreso dai giornalisti Daniele Trecca ed Eleonora Trotta, dovrebbero essere addirittura inferiori rispetto ai 12 milioni più 6 di bonus offerti a inizio agosto. Con il giocatore, è tutto fatto da settimane. La Roma, in assenza di nuovi intoppi, chiuderà giuridicamente l’affare con il presidente attuale, ma anche il suo successore (in carica da dicembre) è già stato informato di tutto.