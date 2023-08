Marcos Leonardo show: il gesto dopo il gol ha fatto il giro del web – VIDEO

Riflettori puntati su Marcos Leonardo. Il brasiliano, protagonista di molte voci di mercato, si è preso nuovamente le luci della ribalta.

Saranno giorni di nevralgica importanza per il mercato della Roma. I giallorossi, infatti, sfrutteranno le prossime ore per definire varie operazioni. Non è un caso che il reparto finito maggiormente sotto la luce dei riflettori sia l’attacco, con Pinto che spera di chiudere in tempi relativamente brevi la telenovela Zapata.

Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, sarà l’attuale bomber dell’Atalanta il prossimo colpo della Roma, che parallelamente sta lavorando anche alla trattativa Marcos Leonardo ma in vista di gennaio. I contatti con il Santos procedono spediti, con il club paulista ormai intenzionato a privarsi del suo gioiello, dopo aver metabolizzato la sua volontà di cambiare aria.

Reintegrato in gruppo, però, Marcos Leonardo non ha perso tempo. Schierato titolare nel corso della sfida con il Gremio, il gioiello brasiliano ha impresso il suo sigillo con un gol d’autore. Avventandosi come un falco su un pallone vagante, Marcos Leonardo ha trafitto il portiere avversario con un preciso fendente che si è insaccato all’angolino. Super esultanza con annesso bacio alla maglia per il brasiliano, la cui corsa sotto la curva ha fatto letteralmente impazzire la frangia più calda dell’Estadio Urbano Caldeira.