Nuovo bomber Roma: filo diretto con la Juventus, squillo last minute

Calciomercato Roma, prosegue il casting per l’attaccante in casa giallorossa: si prospettano ore bollenti per il nuovo 9. Le ultimissime.

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la Salernitana, la testa degli uomini di Mourinho sarà inevitabilmente rivolta al confronto con i granata. Allo stesso tempo, però, proseguono le trattative per portare nella Capitale quell’attaccante con il quale completare il reparto.

Con i dialoghi con il Santos per Marcos Leonardo entrati nella loro fase più calda ma in vista di gennaio, la Roma vuole ritagliarsi nuovi spazi di manovra per l’acquisto di un nuovo attaccante di spessore. L’identikit è ormai noto: abile nell’attaccare la profondità, in grado di far salire la squadra, forte nel gioco aereo e capace di offrire una valvola di sfogo alla manovra dalla cintola in su. Caratteristiche si sposano molto bene con il profilo di Duvan Zapata, che non a caso è diventato il primo nome nella lista dei desideri della Roma. Tuttavia l’Atalanta fino a questo momento non ha aperto alla formula messe sul piatto dai giallorossi, che non vorrebbero chiudere l’operazione a titolo definitivo ma solo con un riscatto condizionato.

Calciomercato Roma, da Martial a Kean: le ultime sulle mosse dei giallorossi

Ecco perché la Roma sotto traccia ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per altri profili. Da Broja ad Abel Ruiz passando per Ekitike, ma non solo. Non è escluso, infatti, che negli ultimi giorni possano tornare in auge due nomi accostati in tempi e in modi diversi alla Roma.

Il profilo di Martial, ad esempio, non è mai uscito seriamente dai radar dei giallorossi. Per caratteristiche l’attaccante francese, il cui feeling con Mourinho non è sempre stato ai massimi livelli, non è il preferito. Tuttavia l’ex Monaco potrebbe rappresentare la classica occasione last minute qualora lo United aprisse ad una formula ‘creativa’.

Scenario per certi aspetti analogo a quello che si può fare per Moise Kean, che la Juventus valuta (al momento) non meno di 30/35 milioni di euro. Richiesta considerata eccessiva da tutti i club interessati al calciatore. Tuttavia, qualora i bianconeri dovessero avallare un’operazione in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni, anche quella che porta all’attaccante di Allegri potrebbe essere una nuova traccia da seguire.