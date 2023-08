Zapata-Roma, ‘resa’ in diretta: “Non mi metterò di traverso”

Le parole di Gasperini nel post partita della sfida con il Sassuolo sul futuro di Duvan Zapata. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dell’Atalanta.

Serviva una vittoria alla Roma per partire forte in campionato. Dopo un inizio veemente, però, coincisa con il primo gol di Andrea Belotti che ha aperto le marcature, i giallorossi si sono fatti prima rimontare e poi superare dalla doppietta di Antonio Candreva. Nel finale, però, l’incornata vincente del ‘Gallo’ ha impattato definitivamente una gara dai due volti per i giallorossi.

Sebbene l’ex capitano del Torino abbia lanciato un messaggio inequivocabile, la Roma vuole stringere per consegnare a Mourinho il bomber tanto atteso. L’accordo con l’Atalanta è ormai stato raggiunto in tutti i suoi aspetti; da limare gli ultimi dettagli con il calciatore, che a Reggio Emilia si è messo in mostra, disputando nel complesso una buona prova sia da un punto di vista tecnico che atletico. Intervenuto nel post partita, Gasperini ha così commentato le ultime voci relative al futuro di Zapata. Ecco quanto riferito ai microfoni di DAZN:

“Zapata? Lo vedo bene, lo faccio giocare. Così come per Muriel, non mi metterò mai di traverso o contro ogni loro scelta: devo loro troppo, devono essere felici. Decideranno con la società quelle che saranno le prospettive; con loro ho un rapporto tale che se restano, sono felice. Se vanno via loro significa che sono felici e io altrettanto.”

Calciomercato Roma, le ultime sull’affare Zapata

Come già anticipato in precedenza, la Roma ha praticamente trovato l’accordo con l’Atalanta per il passaggio di Duvan Zapata in giallorosso. Prima di chiudere l’operazione, però, servirà trovare la quadra anche con il colombiano, per il quale andranno limati gli ultimi dettagli.

Trapela comunque ottimismo sull’epilogo positivo della trattativa. In procinto di concludere positivamente anche l’affare Marcos Leonardo, procede dunque il restyling offensivo della Roma. Il traguardo d’arrivo sul fronte Zapata è sempre più vicino: sotto questo punto di vista, si prospettano ore bollenti.