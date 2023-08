Fischi e addio: si riapre tutto. L’annuncio di Pinto sulla chiusura del mercato in Arabia potrebbe essere un segnale. Ecco lo scenario

Il mercato della Roma non è chiuso né in entrata e la sensazione è che non sia chiuso nemmeno in uscita. Sì, proprio così. Pinto infatti ha ribadito – così come riporta il Corriere dello Sport – che in Arabia ad esempio le trattative si chiuderanno il prossimo 15 settembre. Quindi, insomma, qualcosa ci potrebbe essere.

In casa giallorossa ci sono alcuni elementi che potrebbero dire addio. Ieri, Mourinho, ha mandato praticamente un segnale a Solbakken. Mentre un altro segnale, nel momento della sostituzione, lo hanno mandato i tifosi all’indirizzo di Leonardo Spinazzola: l’esterno è stato fischiatissimo dopo una prestazione tutt’altro che da ricordare. E magari dall’altra parte del Mondo, dove non passa giorno che non venga ufficializzato un colpo di mercato importante, si potrebbe tornare di nuovo a pensare a lui.

Fischi e addio, Spinazzola ancora in bilico?

Ora, Mourinho ha detto all’esterno di credere in lui e per farglielo capire lo ha mandato in campo dall’inizio nel match di ieri. Ma la risposta che è arrivata allo Special One non è stata sicuramente incoraggiante. Non c’è stato il cambio di passo rispetto alla passata stagione, con uno Spinazzola che sembra essere rimasto lo stesso. Certo, siamo ancora ad agosto e siamo anche alla prima uscita, ma anche i fischi dell’Olimpico hanno fatto intendere che ci si aspetta di più da parte di tutti in questa annata così importante.

Come detto quindi, magari, potrebbe arrivare un altro interesse, un rilancio saudita. Anche se poi rimarrebbe il solo Zalewski in quella zona di campo. Certo, anche El Shaarawy si potrebbe adattare, ma ha caratteristiche diverse, più offensive. Un cambio di programma, infine, potrebbe arrivare anche per Karsdorp che, quando mandato in campo, ha risposto bene, attaccando lo spazio davanti a sé e dimostrando di essere in una buona condizione fisica. Magari lui potrebbe rimanere. Valutazioni che verranno probabilmente fatte già nella giornata di oggi.