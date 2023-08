L’accordo totale può saltare: incubo Zapata

Accordo totale tra Roma e Atalanta per il trasferimento di Duvan Zapata, ma l’affare rischia lo stesso di saltare all’ultimo minuto

La Serie A è appena cominciata, eppure non sono mancate le prime sorprese, con la Roma di Mourinho che viene fermata sul 2-2 in casa dalla Salernitana e da un super Candreva, che prima porta il risultato sul pareggio con un siluro da dentro l’area, e poi con una perla a giro firma il momentaneo sorpasso della squadra di Paulo Sousa.

Nonostante il risultato non manca qualche nota positiva, come ad esempio la prestazione del Gallo Belotti, autore di ben tre gol, di cui uno annullato per un fuorigioco millimetrico, ma soprattutto una prestazione che fa ben sperare i tifosi romanisti, ma i giallorossi non sono l’unica squadra tra le big ad aver mancato l’appuntamento con la vittoria.

Anche la Lazio di Maurizio Sarri non è riuscita a centrare l’obbiettivo dei tre punti, facendosi addirittura rimontare ed uscendo sconfitti per 2-1 allo Stadio Via Del Mare di Lecce, mentre Inter, Juventus, Napoli e Atalanta hanno tutte trovato un’agevole vittoria all’esordio.

Sul mercato però arrivano notizie contrastanti, secondo le ultime indiscrezioni la Roma avrebbe ormai trovato l’accordo per Duvan Zapata dall’Atalanta, ma l’affare rischia comunque di saltare all’ultimo minuto.

L’accordo totale rischia di saltare: Zapata si allontana?

La Roma si ritrova all’inizio della nuova stagione senza però aver completato la rosa, dal mercato dovranno arrivare ancora un attaccante e un difensore centrale, che dovrebbe sostituire Ibanez, ceduto in Arabia. La priorità resta il centravanti, per il quale è in corso una trattativa in stato avanzato per portare nella capitale il colombiano Duvan Zapata dall’Atalanta.

Anche in questo caso sembrava che la trattativa potesse risolversi in tempi brevi, soprattutto perché i neroazzurri venivano da un mercato dispendioso, in cui sono arrivati molti attaccanti, tra cui Gianluca Scamacca dal West Ham, ex obbiettivo giallorosso.

#Zapata–#Roma, affare definito sia con l’#Atalanta che con il giocatore. Il colombiano attende la chiamata dei giallorossi per viaggiare verso la capitale e mettersi a disposizione di #Mourinho https://t.co/G808A0j6Mc — Mirko Calemme (@mirkocalemme) August 21, 2023

Nonostante questo, la trattativa tra le due società va avanti ormai da diverso tempo, con i rispettivi dirigenti a lavoro per trovare la formula giusta. Stando a quanto riporta Mirko Calemme su Twitter l’affare si sarebbe definitivamente sbloccato e l‘accordo è stato raggiunto sia con i neroazzurri che con il calciatore, che aspetta di trasferirsi nella capitale.

Attenzione però, perché Giampiero Gasperini ha più volte ribadito l’importanza del centravanti colombiano nella sua rosa, soprattutto dopo il lungo stop di El Bilal Toure. Stando a quanto riporta Francesco Balzani infatti ci sarebbe un tentativo dell’allenatore ex Inter di trattenere il suo pupillo a Bergamo, convincendolo a declinare l’offerta giallorossa. L’affare sembra comunque avviato verso la chiusura, con il mister dei bergamaschi che sembra comunque rassegnato a perdere uno degli uomini del pacchetto offensivo a disposizione.