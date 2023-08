L’Inter sblocca la Roma: effetto domino immediato

L’Inter sblocca la Roma: con il favore dei neroazzurri si potrebbe sbloccare un altro affae per i giallorossa. L’effetto domino è clamoroso

Ricomincia la Serie A e scende in campo la Roma di Mourinho, che era chiamata alla vittoria contro la Salernitana di Paulo Sousa. I giallorossi purtroppo non sono andati oltre il 2-2 casalingo, che li costringe a dover rincorrere le altre pretendenti per un posto Champions sin dall’esordio. Le rivali infatti sono uscite quasi tutte vincitrici, riuscendo non solo ad ottenere i tre punti, ma anche a convincere i più scettici con una grande prestazione, come ha fatto la Juventus in trasferta contro l’Udinese.

I giallorossi sono purtroppo indietro anche sul mercato, la squadra è infatti arrivata all’esordio stagionale senza aver acquistato un attaccante, ruolo rimasto scoperto da mesi, e per il quale la società ancora non è riuscita a trovare una soluzione alle condizioni da loro proposte, tuttavia finalmente qualcosa pare si sia sbloccato.

Duvan Zapata è vicinissimo a vestire giallorosso, nonostante il tentativo di Gasperini di trattenere il calciatore e di fargli declinare l’offerta romanista. Proprio l’Inter potrebbe favorire la buona riuscita di un altro affare, innescando un effetto domino clamoroso.

L’Inter sblocca la Roma, innescato un clamoroso effetto domino

Il calciomercato non è ancora finito, nonostante la ripresa dei campionati, e le squadre italiane sono ancora alla ricerca di elementi che possano migliorare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Come la Roma anche l’Inter sta cercando di chiudere diverse operazioni, la principale quella che dovrebbe portare Pavard in neroazzurro.

Il francese andrebbe a completare il reparto arretrato, prendendo il posto di Darmian nella parte sinistra della difesa, il Bayern però era titubante nel cedere il difensore, ma il pressing costante dell’Inter potrebbe aver convinto i bavaresi a cedere il calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni la società tedesca si starebbe già tutelando, sondando il nome del possibile sostituto, ed è stato individuato in Lutsharel Geertruida l’uomo giusto per Tuchel. Come Pavard può giocare centrale e terzino di destra, e la sua clausola rescissoria si aggirerebbe sui 40 milioni di euro.

Nel caso si concretizzassero questi affari il Feyenoord dovrebbe tornare sul mercato per sostituire Geertruida, e potrebbe pensare al clamoroso ritorno a Rotterdam di Rick Karsdorp, che la Roma ha messo sul mercato e per il quale la società è disposta a trattare. La destinazione sarebbe gradita al calciatore, che ritornerebbe così in Olanda nella squadra che lo aveva lanciato, ma dovranno incastrarsi diversi tasselli perché questo diventi possibile.