Lukaku-Roma, dal sogno alla “promessa a Mourinho”: esplode la bomba

Nonostante i giallorossi siano sempre più vicini a mettere le mani su Duvan Zapata, è stato nuovamente accostato alla Roma Romelu Lukaku.

Archiviato il mezzo passo falso maturato contro la Salernitana, per la Roma è già tempo di guardare ai prossimi impegni. In campo ma anche sul mercato. Pinto, infatti, è atteso da un vero e proprio banco di prova con le prossime ore che potrebbero già risultare decisive.

Il primo nome nella lista dei desideri dei giallorossi è quello di Duvan Zapata. L’accordo con l’Atalanta, in sostanza, è stato già delineato nei suoi aspetti più importanti. Tuttavia, manca ancora l’intesa definitiva con il calciatore, per raggiungere la quale sono stati fissati in agenda nuovi incontri. L’operazione dovrebbe comunque materializzarsi sulla base di un prestito oneroso con riscatto condizionato: le sensazioni sono molto positive al punto che la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare. Le possibilità che Zapata non vesta la maglia della Roma, dunque, sono sostanzialmente irrisorie. Allo stato attuale della trattativa, soltanto un clamoroso ribaltone potrebbe far saltare l’operazione. Tuttavia nelle ultime ore il nome di Lukaku, direttamente o indirettamente, è tornato ad essere sussurrato in qualche ambiente di mercato.

Calciomercato Roma, ancora Lukaku: “Promessa a Mourinho”

Prova ne sia uno degli ultimi tweet di Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’. Pur non confermando le ultime voci relative ad una presunta promessa fatta a Mourinho circa la volontà della Roma di mettere le mani su Lukaku, Di Giovambattista ha specificato: “La serenità di Mourinho sarebbe dovuta alla promessa di avere entro fine mese Lukaku. Indiscrezione che arriva da un imprenditore legato al mondo Roma. Più addetti al lavori mi dicono che può essere. Io non riesco ad avere conferme, mi sembra un’operazione troppo costosa.”

Lukaku era già stato accostato alla Roma qualche giorno fa. Effettivamente i giallorossi hanno provato a capire i margini di manovra bussando alla porta del Chelsea per capire l’eventuale fattibilità di un’operazione in prestito, ricevendo il secco no dei Blues. Un eventuale ritorno di fiamma last minute non è da escludere, ma come già ribadito è Zapata la priorità in casa Roma. Staremo a vedere cosa succederà.