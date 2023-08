Zapata alla Roma, conto alla rovescia: ecco quando arriva

Zapata alla Roma, inizia il conto alla rovescia. Accordo trovato: ecco quando il colombiano potrebbe arrivare nella Capitale

Tutto fatto. Zapata si può considerare un giocatore della Roma. Almeno stando a quelle che sono le informazioni che nella mattinata di oggi sono state riportate da calciomercato.it. I giallorossi hanno trovato l’accordo sia con il giocatore sia con l’Atalanta. Quindi i dettagli dei quali vi parlavamo questa mattina sono stati risolti.

All’Atalanta andranno 5 milioni di euro più altri 5 di bonus alcuni facilmente raggiungibili. E la società bergamasca ha deciso di cedere il giocatore nonostante quello che è stato il parere negativo di Gasperini che ieri lo ha mandato in campo dall’inizio vista anche l’assenza di Tourè, che si è fatto male e che ne avrà per diverso tempo. L’introito economico, dopo i soldi spesi anche per Scamacca, era troppo importante per non essere preso al volo.

Zapata alla Roma, domani in città

Ma quando arriverà Zapata a Roma. “L’obiettivo di chi lavora all’affare è risolvere tutti i dettagli burocratici della questione entro oggi per far sì che Zapata possa essere nella capitale già domani” si legge. Insomma, ci siamo davvero. Ecco quindi l’attaccante per Mourinho, anche se ieri Belotti ha dato quelle risposte che tutti si aspettavano con una grandissima prestazione non solo sotto il profilo realizzativo ma anche sotto quello della voglia che ci ha messo in campo.

Domani quindi è il giorno. Martedì Zapata dovrebbe essere (sarà) a Roma e potrebbe anche svolgere il primo allenamento con i compagni. Rimane un poco difficile questa cosa, visto che la Roma riprenderà ad allenarsi domani mattina in vista dell’impegno di Verona. Ma al massimo mercoledì potrebbe vedersi a Trigoria.