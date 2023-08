Zapata non torna più indietro: match point Roma

Calciomercato Roma, emergono nuovi dettagli sulla situazione legata a Duvan Zapata. Il colombiano non ha alcun dubbio: ecco tutti i dettagli.

Sono ore caldissime in casa Roma. Dopo aver metabolizzato il pareggio casalingo contro la Salernitana che ha comunque offerto indicazioni importanti, i giallorossi stanno provando a stringere i tempi per l’acquisto di quel bomber in grado di alternarsi con il ‘Gallo’ Belotti.

Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, la scelta già da tempo è ricaduta su Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, per il quale la Roma ha già trovato l’accordo definitivo con l’Atalanta, si appresta a sbarcare nella Capitale e aspetta soltanto il via libera definitivo dei capitolini. In giornata si erano diffuse delle voci circa una possibile fase di stallo nella trattativa, derivante dal tentativo di Gasperini di convincere il bomber a restare all’Atalanta. In realtà la situazione è molto più fluida e dipende esclusivamente dalle prossime mosse della Roma.

Calciomercato Roma, Zapata vede il giallorosso: ecco cosa manca per chiudere

A fornire ragguagli importanti sullo stato della trattativa è stato Mirko Calemme di calciomercato.it. Secondo quanto riferito, l’attaccante colombiano ha già maturato la sua decisione: Zapata vuole solo ed esclusivamente la Roma, dopo aver accettato tutti i dettagli proposito dal club capitolino.

Per chiudere definitivamente una trattativa che si sta trascinando ormai da diversi giorni, dunque, manca soltanto l’ultimo tassello: la chiamata della Roma. La tavola, ormai, è stata apparecchiata in tutti i suoi aspetti: le parti hanno raggiunto l’intesa totale. Sembra ormai essere solo e soltanto questione di tempo: Zapata-Roma al traguardo d’arrivo, in attesa dell’ultimo sì.