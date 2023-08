Calciomercato Roma, colpo dal Barcellona e cessione last minute

Calciomercato Roma, si può chiudere con il botto con un acquisto all’ultimo minuto che potrebbe arrivare addirittura dal Barcellona di Xavi

Sono ore caldissime per il calciomercato della Roma, con Tiago Pinto che sta facendo gli straordinari per cercare di chiudere le ultime operazioni in entrata. La priorità come sempre resta l’acquisto di un attaccante, ruolo rimasto scoperto sin dalla fine della scorsa stagione, e che a campionato iniziato non è stato ancora portato alla corte di Mourinho.

Dai sogni Scamacca-Morata, fino alle piste più realistiche, ovvero quelle che porterebbero a Duvan Zapata e Marcos Leonardo. Per il colombiano si cerca ancora un accordo definitivo con l’Atalanta, che dopo l‘infortunio di El Bilal Toure riflette anche sugli svantaggi di favorire una diretta rivale per un posto in Europa.

Gli ultimi giorni di mercato possono rendere possibili parecchie sorprese, per i giallorossi il nome più suggestivo resta quello di Romelu Lukaku, dopo che il Chelsea lo ha ufficialmente fatto fuori dal progetto tecnico, ed i mancati accordi con Inter e Juventus potrebbero aprire a scenari inaspettati, come un colpo in extremis dal Barcellona di Xavi, che mette l’ennesimo top player fuori rosa, il suo acquisto però costerebbe l’ennesima cessione di uno dei fedelissimi di Mourinho.

Calciomercato Roma, colpo last minute dal Barcellona: servirà l’ennesimo sacrificio

Pinto ha fatto un gran lavoro durante questa finestra di calciomercato con le cessioni, riuscendo a monetizzare con calciatori giovani e cedendo solo uno dei titolari della rosa, ovvero Roger Ibanez, che si è trasferito in Arabia per oltre 30 milioni, una cifra che in un momento così delicato vale oro per le casse giallorosse.

Casse che potrebbero essere rimpinguate con un’ulteriore cessione, ovvero quella di Leonardo Spinazzola, che già in passato aveva attirato l’attenzione dei club sauditi. L’esterno ex Juventus tuttavia potrebbe partire solo di fronte ad un’offerta ritenuta congrua, che si aggirerebbe circa tra gli 8 e i 12 milioni, in quanto il suo contratto scade nel 2024 e la società non sembra per il momento intenzionata a rinnovare, una cessione dunque sarebbe la soluzione migliore per entrambe le parti, anche se non si registrano ulteriore offerte presentate a Trigoria.

In caso di una sua partenza Pinto non si farebbe trovare impreparato, essendoci diverse soluzioni “low-cost” in quel ruolo, ovvero Marcos Alonso del Barcellona, Acuna del Siviglia e Nuno Tavares dell’Arsenal, con l’Aston Villa che ha già messo sulla sua lista gli ultimi due nomi citati.

Gli inglesi per ovvi motivi potranno acquistare solo uno tra Acuna e Nuno Tavares, dunque chi dei due dovesse restare libero diventerebbe un possibile obbiettivo giallorosso, aggiungendosi allo spagnolo Marcos Alonso, che ancora non è stato iscritto alla lista per la Liga.