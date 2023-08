Calciomercato Roma, da semplice interesse a tentativo concreto: Tiago Pinto si mette in fila per Lukaku, ma il Chelsea per ora non fa sconti.

La Roma entra in gioco per Lukaku. Potrebbe essere il nazionale belga l’attaccante regalato a José Mourinho proprio nelle battute finali di questa sessione estiva di calciomercato, dopo le trattative arenate per Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

Negli ultimi giorni la soluzione finale pareva essere quella di Duvan Zapata, ma la trattativa non si è ancora concretizzata e così più passano le ore senza il lieto fine più si fanno strada le piste alternative. Una di queste porta proprio all’ex attaccante dell’Inter, di proprietà del Chelsea e accostato a più riprese nel corso di questa estate alla Juventus.

Secondo quanto riportato da “Goal.com”, la Roma sta facendo un tentativo concreto per prendere Lukaku, che finora ha ricevuto offerte concrete soltanto dall’Arabia Saudita, rispedite al mittente dal giocatore. La trattativa con la Juventus si è invece ormai arenata perché nell’ambito dello scambio con Dusan Vlahovic, il conguaglio economico richiesto dai bianconeri è stato ritenuto eccessivo dal club inglese.

Calciomercato Roma, il Chelsea chiede almeno 30 milioni ma il tempo stringe

Il tempo in questo caso gioca a favore della Roma. Il campionato di Serie A è già iniziato, Mourinho si ritrova col solo Belotti ma ormai con la sessione estiva di calciomercato alle battute finali varebbe la pena aspettare fino in fondo per un profilo del genere. Allo stato attuale la Roma non può infatti accontentare la richiesta del Chelsea di 30 milioni di euro per il cartellino del belga.

Il piano del club giallorosso – secondo “Goal.com” – è quello di aspettare gli ultimi giorni di calciomercato: senza alternative concrete, il Chelsea potrebbe decidere di cedere Lukaku in prestito e in quel caso la Roma si farebbe trovare pronta, magari chiedendo anche ai Blues di partecipare al pagamento dell’ingaggio di 12 milioni di euro netti. Mica quatto soldi.

Mentre è stato smentito il viaggio a Londra di Lina Souloukou per Romelu Lukaku, l’interesse per il belga trova una nuova conferma: i prossimi giorni saranno decisivi.