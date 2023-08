Doppia condizione già ‘scritta’: la Roma si regala Lukaku così

Calciomercato Roma, proseguono le mosse dei giallorossi per puntellare l’attacco. La tentazione Lukaku potrebbe essere qualcosa di molto più concreto.

Zapata sì, Zapata no, Lukaku forse. Il tam tam mediatico che sta impazzando nelle ultime ore sta letteralmente calamitando l’attenzione mediatica in casa giallorossa. Alla luce della mancata chiusura sul fronte Zapata, infatti, nelle ultime ore ha ripreso quota per la Roma la pista Lukaku.

Al momento, come ribadito da Gianluca Di Marzio, una vera e propria trattativa non è ancora partita. Sebbene la priorità resti Zapata, però, i giallorossi sarebbero pronti a farsi rivivi anche per Lukaku, già sondato nelle scorse settimane. Ricordiamo che il Chelsea è alla ricerca di un attaccante (Balogun in pole) ma non ha mai aperto alla formula del prestito. Nel caso in cui si materializzasse un’apertura dei londinesi e la Roma dovesse effettivamente mollare la pista Zapata, ecco che si potrebbero creare le premesse per un blitz last minute dei capitolini. Scenario affascinante, complicatissimo ma non utopistico. Una porticina, dunque, è bene lasciarla aperta.

Ecco quanto riferito sull’argomento da Di Marzio: “Quest’oggi a Roma è impazzata la Lukaku mania. Tuttavia, non c’è una vera e propria trattativa Roma-Chelsea. Se la Roma non dovesse trovare l’attaccante nei prossimi giorni e il Chelsea dovesse aprire al prestito, allora la suggestione in quel caso potrebbe aprirsi; la Roma sarebbe vigile se il Chelsea aprisse.”