Firma UFFICIALE prima della Roma: arriva dalla Germania

La trattativa è stata definita in tutti i suoi aspetti: accordo UFFICIALE a pochi giorni dalla sfida con la Roma. Le ultime sull’affare.

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Salernitana, la Roma di José Mourinho è tornata ad allenarsi per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Nel frattempo, però, sono le voci di mercato a prendersi le luci della ribalta.

In casa giallorossa è soprattutto l’acquisto del nuovo bomber a tenere con il fiato sospeso. Per adesso l’Atalanta non ha ancora aperto le porte alla cessione di Zapata, che dal canto suo ha già trovato l’accordo definitivo con la Roma e sta spingendo per approdare nella Capitale. Nelle ultime ore, inoltre, è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Roma il profilo di Romelu Lukaku, per quella che potrebbe configurarsi come la classica tentazione last minute da cogliere al volo qualora il Chelsea meditasse un’apertura a sorpresa. Nel frattempo, però, Dybala e compagni hanno cominciato a preparare la delicata trasferta di Verona contro l’Hellas.

Verso Verona-Roma: gli scaligeri hanno definito l’acquisto di Serdar

Per la sfida contro la Roma, i gialloblu avranno a disposizione Suat Serdar. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, l’Hellas Verona ha annunciato l’acquisto dell’ex centrocampista dell‘Hertha Berlino, Suat Serdar. La trattativa, entrata nel vivo nei giorni scorsi, è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato:

“Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Hertha BSC le prestazioni sportive del centrocampista Suat Serdar.