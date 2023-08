L’Atalanta prende lo “scarto” di Mou: via libera Zapata

L’Atalanta prende lo scarto di Mourinho: in questo modo potrebbe scattare l’effetto domino con il via libera per Zapata. La situazione

Gasperini sta cercando di mettere il bastone tra le ruote nell’operazione che dovrebbe portare Duvan Zapata alla Roma. Il tecnico, turbato dall’infortunio di Tourè che ne avrà per un poco di tempo, starebbe cercando di convincere il giocatore, e il club, a non cederlo. E intanto come vi abbiamo raccontato nella prima uscita ufficiale della stagione il colombiano è sceso in campo dal primo minuto.

Ieri sembrava fatta, con un attaccante pronto ad arrivare a Roma già oggi. Ma le cose sono cambiate nell’arco di un lungo pomeriggio con la Roma che, dal proprio canto, starebbe pensando anche a Lukaku. The Athletic, però, svela proprio oggi che nell’operazione che ha portato Hojlund allo United, è spuntato pure fuori il nome di Greenwood, che da ieri ufficialmente, così come da decisione presa da entrambe le parti, è sul mercato. Non giocherà più nello United.

Calciomercato Roma, l’effetto domino per Zapata

Chissà, magari potrebbe tornare questa pista in casa Atalanta, così da far felice il Gasp e dare il via libera all’operazione Zapata che, ricordiamo, ha anche trovato un accordo con la Roma per il suo contratto e i giallorossi hanno trovato un accordo con il club sulla base di 5milioni di euro più altri 5 di bonus alcuni facilmente raggiungibili.

Insomma, un effetto domino che potrebbe prendere forma nelle prossime ore e che la Roma guarda con interesse. Difficile, ovviamente, ma non impossibile. Perché abbiamo capito in questa sessione che tutto realmente può succedere: quante operazioni sembravano chiuse e poi sono saltate? Quando impossibili che sono andate in porto? Beh, non c’è bisogno che noi rispondiamo a questa domanda, lo avete capito da soli.