Mourinho ‘scarta’ il suo regalo: Lukaku-Roma, non è ancora finita

La suggestione Lukaku potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto nel corso delle prossime ore. Dalla posizione della Roma ai possibili sviluppi dell’affare.

Senza soluzione di continuità. Quella che è appena cominciata si appresta ad essere la settimana della Roma, sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i giallorossi vogliono puntellare il reparto offensivo con un innesto pronto sin nell’immediato, dopo aver praticamente messo le mani su Marcos Leonardo per gennaio.

I passi avanti compiuti sia con l’Atalanta che con l’entourage di Duvan Zapata non hanno ancora portato alla fumata bianca. Il colombiano è il primo nome nella lista dei desideri dei giallorossi, che hanno praticamente chiuso il doppio accordo con gli orobici e con il calciatore. Manca soltanto l’ultimo passo, cioè la chiamata della Roma: Zapata è pronto a volare nella Capitale ed aspetta soltanto il via libera definitiva dei capitolini. Fino a quando non arriverà, però, i giallorossi si riserveranno di valutare (laddove possibile) anche altri profili.

Calciomercato Roma, il sogno Lukaku non è tramontato: le ultime

Ragion per cui sorprendono fino ad un certo punto le ultime indiscrezioni che ruotano attorno al futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, il cui futuro resta ancora un rebus tutto da sciogliere, ‘rischia’ di restare al Chelsea sostanzialmente da separato in casa.

In stand-by il possibile scambio con Vlahovic, Lukaku era stato accostato anche al Real Madrid e al Tottenham che però non hanno affondato il colpo, preferendo tergiversare. Le proposte arabe per adesso non sono state prese in considerazione da Big Rom, che aspetta ancora un’apertura della Juventus. Tuttavia, nel caso in cui Lukaku negli ultimi giorni dovesse alla fine restare al Chelsea e la Roma non riuscisse a mettere le mani sul nuovo attaccante, non sarebbe da escludere un eventuale ritorno di fiamma dei giallorossi per il bomber belga.

Secondo quanto riferito da Romanews.eu, infatti, dopo i sondaggi effettuati nei giorni scorsi e la richiesta (respinta) formulata al Chelsea di provare ad imbastire l’affare Lukaku in prestito, la Roma non avrebbe ancora gettato la spugna sul fronte Lukaku. Zapata continua ad essere il vero obiettivo concreto dei giallorossi, ma qualora il blitz per il colombiano non si concretizzasse, occhio alla tentazione Lukaku-Roma. Ogni infatti, i Friedkin hanno abituato la torcida giallorossa a grandi colpi. Un sogno, una suggestione al limite dell’utopia, almeno per adesso. Una traccia, comunque, a cui non chiudere a priori le porte. Staremo a vedere cosa succederà.