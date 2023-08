Roma subito penalizzata: l’hanno fatto di nuovo

Roma subito penalizzata: la moviola della gara contro la Salernitana è una sentenza senza appello. Ecco l’episodio analizzato dall’ex arbitro internazionale

Ok, il pareggio è sicuramente il risultato più giusto per quello visto in campo. Nonostante la Roma abbia avuto anche le occasioni per vincerla la partita – la traversa di El Shaarawy ad esempio – e ha subito due gol con due soli tiri in porta. E, in tutto questo, ci sono da mettere in evidenza pure le assenze di Dybala e Pellegrini che saranno comunque disponibili per Verona. Ma i giallorossi, sin da subito, possono recriminare. E andiamo a vedere perché.

C’è stato un episodio nel corso del match contro la Salernitana che grida vendetta. Che molti hanno definito corretto. Ma non è stato così, invece, per l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, che tiene come ogni anno una rubrica su calciomercato.com cercando di capire quali sono gli errori arbitrali del weekend. E andiamo a vedere quello che ha scritto, appunto, sulla sfida dell’Olimpico.

Roma subito penalizzata, ecco la moviola

Intanto il voto per Feliciani, un “bel” 5. C’è da dire che Feliciani non ha convinto del tutto nemmeno la Salernitana, ha usato un metodo identico, sbagliando però soprattutto nei confronti della Roma. Il commento al suo match è stato questo da parte di Chiesa: “Ondivago, pochi gialli nel primo tempo e troppi nel secondo. Manca un rigore alla Roma per fallo di Gyomber su Belotti”.

Sì, secondo l’ex fischietto, quel contatto in area di rigore con un colpo alla caviglia del Gallo era da ritenere da fallo. Quindi da massima punizione per la Roma. Insomma, si comincia con il “piede giusto”. Purtroppo già lo scorso anno i giallorossi di Mourinho hanno pagato a caro prezzo alcune decisioni arbitrali che hanno tolto diversi punti in classifica. Forse più di ogni altro club. Ripartire allo stesso modo non è sicuramente il massimo, anzi.