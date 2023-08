Zapata alla Roma, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Calciomercato Roma, proseguono i contatti per chiudere definitivamente l’affare Zapata. La quadra definitiva, però, non è stata ancora trovata.

Zapata sì, Zapata no, Zapata forse. In questo balletto si sono consumate le ultime frenetiche ore del calciomercato della Roma, che però non hanno portato a passi avanti concreti nella trattativa per l’approdo del colombiano in giallorosso.

Come evidenziato da Sky, i giallorossi non hanno ancora trovato l’accordo definitivo con l‘Atalanta. La Roma, infatti, vorrebbe chiudere l’operazione sulla base di una base di una valutazione complessiva da 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di parte fissa e la restante parte come bonus. Formula alla quale gli orobici, però, non hanno ancora dato il loro assenso. Dal canto suo il calciatore ha già fatto la sua scelta. Duvan Zapata vuole vestire la maglia giallorossa, avendo già trovato l’accordo totale con il club capitolino sulla base di un contratto da circa 2,7 milioni di euro più bonus.

Nel post partita di Sassuolo-Atalanta, Gasperini ha rivelato come non avrebbe alcuna intenzione di tarpare le ali a Zapata nel caso in cui il colombiano dovesse alla fine decidere di fare le valigie. Per adesso, però, la fumata bianca deve attendere; Roma ed Atalanta dovranno sistemare gli ultimi dettagli per imprimere l’accelerata decisiva all’operazione. I contatti tra i due club proseguiranno comunque nella giornata di domani: trapela ottimismo sulla buona chiusura dell’operazione ma ci sarà ancora da lavorare per limare la distanza residua.