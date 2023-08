Zapata ora o mai più: ultimatum Roma e blitz in sede

Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano Duvan Zapata. Tuttavia, Pinto ha fretta di chiudere: dall’incontro potenzialmente decisivo all’ultimatum dei capitolini.

Dopo essersi trascinata per diverse settimane la questione relativa al nuovo bomber al quale consegnare le chiavi dell’attacco in coabitazione con Belotti, la Roma vuole stringere i tempi per chiudere l’acquisto di una pedina di nevralgica importanza per lo scacchiere tattico giallorosso.

E così, mentre impazzano senza soluzione di continuità le voci riguardanti un possibile affondo per Lukaku, il primo nome sulla lista dei desideri della Roma continua ad essere quello di Duvan Zapata. Per il colombiano, però, manca ancora l’intesa definitiva con l’Atalanta, che non vorrebbe privarsi del colombiano anche alla luce dell’infortunio accorso a Traoré. Dal canto suo il calciatore ha già aperto all’ipotesi Roma, accettando in toto l’offerta messa sul piatto da Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Zapata

Secondo quanto riferito da Sky, la Roma vorrebbe una risposta definitiva dall’Atalanta entro 48 ore. Se entro due giorni i nerazzurri non dovessero aprire all’ipotesi di una cessione del loro attaccante, i giallorossi cambierebbero obiettivo.

A tal proposito le prossime ore potrebbero già risultare decisive. Come evidenziato da calciomercato.it, infatti, mercoledì l’agente dell’attaccante, Fernando Villarreal, volerà a Bergamo per incontrarsi con la dirigenza nerazzurra e tentare di sbloccare in maniera definitiva l’affare. Zapata-Roma, il tempo delle riflessioni è ormai scaduto: nelle prossime ore si avranno finalmente risposte concrete sull’esito di una trattativa lunga e complessa.