Zapata vuole solo la Roma: summit con l’Atalanta, ore decisive

Calciomercato Roma, Duvan Zapata vuole giocare agli ordini di Mourinho: nuovo summit con l’Atalanta, sono ore decisive per il suo trasferimento.

Proprio mentre si rincorrono voci insistenti su un possibile affondo della Roma per Romelu Lukaku, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato il nuovo attaccante giallorosso. Si tratta di Duvan Zapata, centravanti colombiano dell’Atalanta, che ha ribadito la sua volontà di giocare agli ordini di José Mourinho nonostante il tentativo di Gian Piero Gasperini di trattenerlo a Bergamo.

L’Atalanta ieri ha infatti bloccato un trasferimento che sembrava già fatto proprio su ordine dell’allenatore, dopo l’infortunio occorso all’attaccante El Bilal Touré che dovrà restare fermo ai box per almeno tre mesi. Nonostante il tentativo last minute di Gasperini di convincere Zapata a restare, il colombiano ha già accettato la proposta economica giallorossa e secondo quanto riportato dal giornalista di TvPlay Mirko Calemme a breve incontrerà in un summit i dirigenti dell’Atalanta per ribadire la sua volontà.

I tifosi della Roma restano in attesa di conoscere il nome del nuovo attaccante, che avrà il compito di sostituire Tammy Abraham, fermo per infortunio almeno per tutto il 2023. Di sicuro, qualsiasi sia il nuovo attaccante, dovrà fare i conti con Andrea Belotti per il posto da titolare, visto che ha iniziato il nuovo campionato con una bella doppietta alla Salernitana.