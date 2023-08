Calciomercato Roma, Zapata day: si decide tutto

Calciomercato Roma, oggi è il Zapata day: si deciderà il futuro dell’attaccante colombiano con il quale la Roma ha trovato un accordo

O in un modo o nell’altro oggi si conoscerà il futuro di Duvan Zapata. I contatti di ieri tra la Roma e l’Atalanta per l’attaccante colombiano hanno portato ad una sola conclusione: la Dea e Gasperini, dopo le pressioni del tecnico, si sono presi 24 ore di tempo per decidere. E quelle 24 ore scadranno nella serata di oggi. Non ci piove.

Quindi oggi si decide tutto. Si deciderà se la Roma potrà contare magari già per Verona sull’attaccante che si giocherà la maglia da titolare con Belotti, oppure se dovrà di nuovo – dopo Scamacca, Morata, Beto, Marcos Leonardo e tutti gli altri accostati – cambiare obiettivo. Sarebbe pericolo, ovviamente, visto che adesso, a pochi giorni dalla chiusura delle operazioni, sono pochi quelli che si potrebbero muovere. Certo, lì sullo sfondo rimane Lukaku: ma è un sogno, una suggestione, niente di più per il momento.

Calciomercato Roma, è il giorno di Zapata

Insomma, oggi si decide per Zapata. Ed è questo lo snodo cruciale di un giornata che, una fumata bianca o nera la regalerà in ogni caso, magari anche prima di stasera, così, qualora Gasperini decidesse di chiudere in maniera definitiva, Pinto avrebbe un poco più di tempo per trovare un altro attaccante.

Ricordiamo che sotto l’aspetto economico era tutto fatto: 5 milioni più altri 5 di bonus all’Atalanta e anche con il colombiano era stato trovato un accordo. Sì proprio così, tant’è che Zapata, svela il Corriere dello Sport oggi in edicola, aveva già salutato i compagni dopo la gara contro il Sassuolo ringraziando anche lo staff tecnico per quello che gli avevano dato in questi cinque anni. E invece ieri si è ritrovato di nuovo in nerazzurro. Chissà, magari domani potrebbe essere a Trigoria.