Calciomercato Roma, Zapata in sede

Calciomercato Roma, dopo un’estenuante trattativa tra i giallorossi e l’Atalanta Duvan Zapata adesso si trova nella sede della società

Il campionato è ormai ricominciato e la Roma si ritrova ad oggi pesantemente indietro sia sul mercato che rispetto alle altre pretendenti per un posto in Champions League. Ridurre il gap con le prime quattro non è semplice, soprattutto se anche le altre rivali per un posto in Europa riescono a migliorare la propria rosa nonostante le molte difficoltà e livello economico che il calcio italiano sta vivendo.

Fin ora le più attive sul mercato sono state il Milan e l’Atalanta, squadre che hanno fatto registrare cessioni record, ovvero quelle di Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro, e quella di Holjund, che raggiunge i Red Devils anch’esso per circa 70 milioni di euro più bonus.

I soldi derivati da queste cessioni hanno concesso all’Atalanta di rinforzare il pacchetto di attaccanti a disposizione di Gasperini, grazie all’innesto di Gianluca Scamacca e El Bilal Toure, per i quali la Dea ha speso oltre 50 milioni di euro, bonus compresi. Duvan Zapata stava dunque rischiando di finire ai margini del progetto tecnico, e gli agenti erano da diverso tempo a lavoro per un suo trasferimento nella capitale, ma le ultime notizie non sembravano essere positive per i giallorossi.

Calciomercato Roma, Duvan Zapata nella sede della società

Sono ore decisive per il calciomercato in entrata della Roma, che sta rischiando davvero di arrivare alla fine di esso senza esser riuscita ad acquistare un attaccante. Marcos Leonardo sembrerebbe essere ormai bloccato da Pinto, ma il suo arrivo sembrerebbe essere ormai certo per gennaio, ma nel frattempo Mourinho si ritrova con il solo Gallo Belotti come unico centravanti di ruolo.

L’ex Torino non gode della piena fiducia del mister e dell’ambiente, nonostante la grande prestazione all’esordio, condita con due bei gol, ed il gran lavoro svolto nel precampionato. Duvan Zapata sembrava essere vicinissimo a poter vestire la maglia giallorossa, l’accordo però è tardato ad arrivare e Gasperini ha provato in tutti i modi a convincerlo a declinare l’offerta giallorossa.

Il suo tentativo sembrerebbe essere andato a buon fine, secondo le ultime indiscrezioni infatti la trattativa sarebbe ancora in stallo, ma non a causa della volontà del giocatore, che è ancora convinto del trasferimento nella capitale, bensì ancora una volta a causa dell’offerta della Roma, ancora non ritenuta congrua dai neroazzurri.

Dopo l’incontro con l’agente Fernando Villarreal, in questo momento nuovo summit con la dirigenza dell’#Atalanta che coinvolge anche lo stesso Duvan #Zapata. Il colombiano sta facendo tutto il possibile per convincere la dirigenza nerazzurra a sbloccare la sua cessione alla #Roma… — Mirko Calemme (@mirkocalemme) August 23, 2023

In questo momento sono in corso dei colloqui tra l’entourage del colombiano e la società bergamasca, incontro nel quale sarà presente Zapata stesso e nel quale dovrebbe confermare alla società la sua voglia di cambiare aria, queste potrebbero dunque essere ore decisive per un suo addio alla città di Bergamo.