Doppio ritorno di fiamma Roma: la Juventus blocca Morata

Non solo Morata, doppio ritorno di fiamma in casa Roma con i giallorossi che sono ancora a caccia di un colpo last minute per l’attacco.

Il mercato in entrata della Roma ha subito un brutto arresto, dopo però essere partito con i botti grazie agli ottimi colpi piazzati ad inizio di questa campagna di trasferimenti. Aouar si è subito inserito nei meccanismi di Mourinho, ed è uno dei calciatori che ha più brillato anche nel corso del precampionato.

Diverso è il discorso per Ndicka, arrivato con grande aspettative e con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione, e che almeno per ora non ha reso come ci si aspettava. Il vero problema per ora è l’attacco, con il Gallo Belotti come unico centravanti di ruolo presente in rosa.

Proprio per questo l’obbiettivo principale della società doveva essere l’acquisto di un attaccante di spessore, in grado di portare i gol che sono mancati durante l’ultima stagione, ma finora Tiago Pinto non è riuscito a chiudere nessun affare. Secondo le ultime indiscrezioni però potrebbe esserci un incredibile ritorno di fiamma per uno dei grandi ex obbiettivi giallorossi, ovvero Alvaro Morata, ed un altro nome a sorpresa che sta prendendo piede nelle ultime ore.

Non Solo Morata, Pinto studia il doppio colpo last minute

Il principale obbiettivo di questa sessione di calciomercato per la Roma era Alvaro Morata, indicato da Mourinho come l’attaccante giusto per rilanciare le sorti della stagione. La trattativa con l’Atletico Madrid è stata molto complicata, e non ha portato i frutti sperati.

Lo spagnolo, dopo un estenuante corteggiamento non solo di Pinto, ma anche di Inter e Juventus ha rinnovato il suo contratto con i Colchoneros, ma questo sembra non essere bastato a placare le voci di mercato che lo riguardano. La Juventus è ancora interessata a lui. In particolare, secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe già bloccato Morata in caso di addio di Kean.

Morata e Taremi, due ritorni di fiamma last-minute non impossibili. Ma nemmeno facili. #calciomercatoroma — Francesco Balzani (@FrancescoBalza8) August 23, 2023

Stando a quanto riporta Francesco Balzani anche la Roma sarebbe ancora interessata a Morata, con una trattativa che resterebbe complicata, ma nemmeno impossibile. Un altro nome a sorpresa che potrebbe tornare di moda a Trigoria è quello di Taremi, attaccante classe 1992 in precedenza seguito anche da Inter e Milan.