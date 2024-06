Un gioiello brasiliano per De Rossi: la Roma scippa l’Inter

In casa Roma ci sono delle novità di mercato che riguardano un giovane talento brasiliano, il quale è seguito anche dall’Inter.

Una volta salutata la stagione 2023/24 con l’amichevole vinta per 5-2 in Australia contro il Milan, la Roma è tutta focalizzata verso il calciomercato. L’intento del club capitolino, di fatto, è quello di allestire una squadra che possa essere in grado di staccare finalmente di nuovo il pass per partecipare ad una edizione della Champions League.

Quest’anno, infatti, la Roma ha sfiorato la qualificazione alla massima competizione europea, considerando che in questa stagione era utile anche il sesto posto, ma poi l’Atalanta di Gasperini è comunque riuscita ad andare oltre la quinta posizione. Tuttavia, così come ha annunciato lo stesso De Rossi, il club capitolino deve cambiare qualcosa nelle proprie strategie rispetto agli ultimi anni.

L’allenatore capitolino, di fatto, ha ribadito che vuole gente con fame per riuscire a migliorare in campionato. Basti pensare che la Roma ha chiuso gli ultimi tre campionati al sesto posto. Proprio per questo motivo, il club capitolino sta tentando di ‘scippare’ all’Inter un nuovo talento brasiliano.

Calciomercato, Roma ed Inter sul giovanissimo Wesley Lima del Palmeiras: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘Ansa.it’, infatti, un agente FIFA che vive in Brasile ha segnalato all’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio ben tre futuri talenti del Palmeiras. Tuttavia, su uno di questi bisogna segnalare anche il forte interesse della Roma. Il calciatore in questione è il sedicenne Wesley Lima.

Su questo giovanissimo talento c’è tantissima aspettativa, considerando sia la promozione già nella prima squadra che, soprattutto, il paragone con Endrick. Wesley Lima, di fatto, potrebbe ricalcare, sia dal punto di vista economico che tecnico, le orme dell’attaccante che dal prossimo 21 luglio sarà un nuovo giocatore del Real Madrid.