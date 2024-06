Calciomercato Roma, addio Abraham: comunicazione arrivata

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham è in bilico in vista dei mesi estivi. Il centravanti britannico sembra aver già deciso dove giocare la prossima stagione.

Dopo aver chiuso la stagione con il largo successo in amichevole sul Milan, la Roma getta le basi della sessione estiva di calciomercato. Nella manita rifilata in Australia alla squadra rossonera è tornato al gol anche Tammy Abraham. Il centravanti inglese un anno fa subiva il tremendo infortunio al ginocchio, che ha compromesso il suo apporto stagionale alla causa giallorossa. In vista della sessione di calciomercato estiva il suo futuro torna un argomento caldo in uscita, considerato che prima dello stop la sua partenza la scorsa estate sembrava scontata.

Il centravanti classe ’97 ha chiuso la sua terza stagione alla Roma collezionando 12 presenze ed una rete contro il Napoli. Il gol siglato in casa dei partenopei è stato l’unico acuto del numero 9 giallorosso, che ha poi sciupato diverse occasioni nelle ultime gare decisive per la squadra guidata da Daniele De Rossi. In vista della possibile rivoluzione in attacco della rosa romanista l’addio all’ex Chelsea, che non ha mai fatto mistero di voler tornare a giocare in Premier League, è tornato un tema d’attualità. Ma le intenzione del centravanti britannico sembrano andare in senso opposto in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, Abraham vuole convincere De Rossi: niente addio

Tammy Abraham non sembra avere alcuna intenzione di preparare le valigie e lasciare la Roma in estate. A svelarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che evidenzia come il centravanti inglese abbia già comunicato a squadra e staff tecnico la decisione di restare in giallorosso per un’altra stagione.

Il centravanti vuole rilanciarsi in casa Roma, anche se non dovesse partire da titolare nelle scelte di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. Tammy Abraham avrebbe già segnalato la sua voglia di restare in giallorosso, senza cercare nuove squadre in vista della sessione di calciomercato estiva ormai imminente. L’appuntamento con DDR dunque è fissato al ritiro previsto a luglio in casa giallorossa.