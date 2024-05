Calciomercato Roma: 28 milioni per Abraham

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham resta un’incognita in vista della prossima stagione. La Premier League non smette di seguire il centravanti giallorosso: richiesta da 28 milioni.

Dopo aver ritrovato il campo, in seguito al terribile infortunio capitato un anno fa, il futuro di Tammy Abraham in casa Roma resta un nodo da sciogliere. Il centravanti britannico ha collezionato 12 presenze nella seconda metà di stagione, siglando una sola rete in campionato. A restare più impressi sono stati però gli errori sotto porta dell’ex Chelsea, che ha sciupato diverse occasioni decisive in gare altrettanto importanti. Ora, in vista della prima sessione di calciomercato estivo targata De Rossi – Ghisolfi, l’addio all’attaccante classe ’97 torna un tema d’attualità.

La sliding door del complicato finale di stagione per Abraham e la Roma è l’occasione sprecata dal centravanti nella sfida d’andata al Bayer Leverkusen. Nella semifinale dello stadio Olimpico, persa per 0-2 dai giallorossi, il numero 9 ha sciupato un’occasione clamorosa di testa, gettando alle ortiche una rete che poteva riaprire completamente i giochi. Anche nella volata finale in campionato non sono mancati errori marchiani da parte dell’ex Chelsea, che è stato per diversi mesi ai box dopo l’infortunio gravissimo al ginocchio arrivato un anno fa. Ora, con l’attacco giallorosso da rifondare, tornano a squillare le sirene della Premier League sulle sue tracce.

Calciomercato Roma, la Premier non molla Abraham: 28 milioni dal Leicester

Nel nuovo attacco giallorosso appare scontata l’assenza di Romelu Lukaku, destinato a tornare al Chelsea ma nuovamente in cerca di squadra in estate. Da sciogliere anche il nodo clausola per Paulo Dybala, mentre lo stesso Tammy Abraham continua ad essere seguito dalla Premier League.

Il neo promosso Leicester, come anticipato un mese fa da AsRomaLive.it, ha messo Tammy Abraham nel mirino. A confermare la pista Foxes per l’ex Chelsea è stato il quotidiano ‘Leggo’. Secondo quanto si legge la Roma valuta 28 milioni di euro il cartellino del centravanti britannico, che ha più volte aperto al ritorno in Premier League. La lista del possibile erede vede David del Lille, oltre a Pavlidis dell’Az e Kalimuendo del Rennes.