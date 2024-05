Calciomercato Roma, erede Lukaku: via libera Simeone

Calciomercato Roma, casting per l’erede di Romelu Lukaku in casa giallorossa. Florent Ghisolfi cerca il colpaccio per De Rossi e arriva il via libera da Madrid.

Ad un mese dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo si scaldano gli scenari offensivi in casa Roma e non solo. La squadra guidata da Daniele De Rossi è volata in Australia, dove domani affronterà in amichevole il Milan. Ad una settimana dall’annuncio ufficiale di Florent Ghisolfi si accendono i riflettori sulle manovre offensive in casa giallorossa, con il dirigente francese chiamato a rimodellare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione. Caccia aperta all’erede di Romelu Lukaku nelle prossime settimane e via libera da parte di Diego Simeone.

La sessione di calciomercato estiva aprirà ufficialmente nel mese di luglio ma in queste settimane si vanno delineando diversi scenari che coinvolgono in prima fila la Roma. La squadra giallorossa è un cantiere aperto dopo aver chiuso la stagione al sesto posto della Serie A e senza qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la nomina ufficiale di Florent Ghisolfi c’è grande attesa intorno alle prime manovre del neo dirigente, arrivato dal Nizza, anche per quel che riguarda le scelte in attacco in vista della prossima stagione. Per rifondare il pacchetto offensivo giallorosso si guarda anche in Ligue 1 per il dopo Romelu Lukaku. Il centravanti belga è destinato a tornare al Chelsea dopo la stagione in prestito, ma tutto lascia pensare che a Londra sia nuovamente solo di passaggio.

Calciomercato Roma, David erede di Lukaku: Simeone non affonda il colpo

Per colmare il vuoto lasciato da Big Rom la Roma è stata segnalata sulle tracce di Jonathan David. Bomber canadese classe 2000, in forza al Lille e col contratto in scadenza nel 2025. Sulle tracce del centravanti sono stati segnalati anche Milan e Napoli in Serie A, oltre all’Atletico Madrid di Simeone.

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna però i Colchoneros, che già avevano sondato il terreno a gennaio, per ora non hanno avviato i colloqui per Jonathan David. Lo stallo sul colpo offensivo potrebbe spianare la strada alla Serie A, con la Roma del tandem Ghisolfi – De Rossi in prima fila. A riferirlo su ‘X’ è il giornalista Matteo Moretto.