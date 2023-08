Dybala rinnova con la Roma: fissata la data

Dybala rinnova con la Roma: il giocatore e il club hanno fissato una data per l’incontro che dovrebbe portare alla fumata bianca

Dybala è pronto a prendersi la Roma, dopo aver scontato il turno di squalifica. La Joya sabato sera contro il Verona tornerà in campo con la maglia giallorossa addosso. Con tutta l’intenzione di essere decisivo. Per lui è stata un’estate movimentata, soprattutto perché fino alla fine dello scorso mese di luglio c’era una clausola rescissoria di 12milioni per l’estero. Qualcuno ha bussato alla sua porta, ma lui ha deciso di rimanere insieme a Mourinho.

Adesso però è il momento di parlare di rinnovo contrattuale. Un rinnovo con adeguamento economico annesso per chiudere qualsiasi tipo di farneticazione che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina Pinto e Antun, agente del calciatore, avrebbero già fissato una data per discutere.

Dybala rinnova con la Roma, la situazione e le cifre

Alla fine di questa sessione di mercato, quindi nel prossimo mese di settembre, le parti dovrebbero sedersi a tavolino per l’adeguamento. La parte fissa al momento è lievitata intorno ai 5milioni di euro e ci sono i bonus che fanno toccare a Paulo i 6milioni. L’obiettivo, si legge, è quello di far salire il fisso a 6milioni ai quali poi si vanno ad aggiungere i benefit. Questa sarebbe la richiesta che dovrebbe arrivare a Pinto.

E la Roma? La Roma ha rassicurato il giocatore tant’è che nei giorni scorsi sono partiti i colloqui su maglie e marketing. Questo per dare un ulteriore segnale di tranquillità e di apertura nei confronti di un giocatore decisivo per le sorti della squadra di Mourinho.