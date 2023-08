Lukaku alla Roma in prestito: il Chelsea sta cedendo

Aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Roma e Chelsea per Romelu Lukaku: cosa c’è di vero? Ecco le ultimissime notizie che arrivano da Londra, c’è l’apertura da parte del club inglese che ha necessità di vendere il belga.

Quale futuro per Romelu Lukaku? Il giocatore del Chelsea fino a questo momento non ha trovato una sistemazione. Attualmente è fuori rosa e si allena, insieme a Callum Hudson-Odoi e Malang Sarr con la rosa dell’Under 21 dei Blues. E’ fuori dal progetto tecnico di Pochettino che ha deciso di non puntare su di lui nonostante il grave infortunio dell’attaccante Nkunku. La pista che porta in Italia Lukaku non è tramontata: in lizza la Juventus così come la Roma, ecco cosa sta succedendo.

La notizia del giorno è il mancato arrivo alla Roma di Duvan Zapata: l’attaccante colombiano non si trasferirà in giallorosso, proseguirà la sua esperienza a Bergamo nell’Atalanta. Una situazione, questa, che spinge i giallorossi a guardare a nuovi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Sullo sfondo resta la suggestione Romelu Lukaku che è in uscita dal Chelsea, ecco cosa potrebbe succedere negli ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato: Lukaku alla Roma? Le ultime

Duello a distanza tra il Chelsea e Lukaku: da una parte c’è la volontà del calciatore di trasferirsi in Italia, dall’altra il muro dei Blues che intendono cedere Big Rom solo a titolo definitivo. Una situazione, questa, che sta creando non pochi problemi all’interno della società londinese che vuole chiudere una volta e per tutte questa vicenda definendo ufficialmente l’addio di Lukaku. La pista Roma stuzzica e non poco l’attaccante anche se per il momento non è partita nessuna trattativa: per la Roma ci sono dei paletti da rispettare, riguardo il Financial Fair Play. Per questo motivo il club giallorosso non può fare follie. La svolta può arrivare solo attraverso un prestito: ecco le ultimissime che arrivano dall’Inghilterra in merito alla decisione del Chelsea di cedere Lukaku a titolo temporaneo.

Secondo quanto riportato dal portale Evening Standard UK, il Chelsea accetterà solo un trasferimento a titolo definitivo per Romelu Lukaku. Non c’è nessuna apertura riguardo l’addio in prestito del belga che nel frattempo è finito fuori rosa. La Roma resta a guardare: quella di Big Rom è solo una suggestione, un sogno di mezza estate. Al momento è la Juventus l’unica squadra italiana che ha maggiori possibilità di prendere l’attaccante ex Inter. Tra le parti, infatti, c’è già un accordo di massima per un ricco triennale da 11 milioni a stagione: cifre fuori portata per la Roma che dovrà concentrare la propria attenzione verso altri obiettivi. Uno di questi può arrivare proprio da Torino, si tratta di Moise Kean che è in uscita dalla Juventus.