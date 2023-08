Lukaku, entra in campo l’agente: offerto alla Roma

Lukaku, entra in campo l’agente: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il giocatore è stato offerto alla Roma

E se il sogno – perché per il momento solamente di questo si tratta – alla fine divenisse realtà? Beh, il sogno porta il nome di Romelu Lukaku, attaccante che al Chelsea non ha più spazio, che però è ancora ancorato ai Blues che, sotto l’aspetto economico non vogliono cedere di un centimetro. Da quelle parti non ci sono possibilità, almeno per ora, per l’apertura di un addio in prestito. Solamente in questo modo, forse, la Roma lo potrebbe prendere.

In ogni caso la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea una cosa: l’agente di Lukaku, Ledure, che ha rotto con l’Inter perché aveva iniziato i contatti con la Juventus, lo sta proponendo a mezza Europa non trovando per adesso nessun accordo con nessuno. Rimane ovviamente in piedi la pista che porta ai bianconeri – con una trattativa che sarebbe ripresa nelle scorse ore – ma la novità (che poi tanto novità non è) è che il giocatore sarebbe stato pure offerto alla Roma da parte del suo rappresentante.

Lukaku, la situazione

Proprio così, Ledure si è mosso anche verso la Capitale non trovando però nessuna sponda. E lo stesso risultato lo ha avuto con il Psg e il Tottenham, e anche con il Real Madrid. Tutte squadre che, più o meno, sono alla ricerca di un uomo importante lì davanti. Un discorso identico a quello giallorosso, che oggi avrà una risposta definitiva per Zapata da parte dell’Atalanta.

Insomma, più passano i giorni e più sembra che quella che fino a poco tempo fa sembrava una suggestione possa diventare qualcosa di più concreto, qualcosa da tenere sotto stretta osservazione. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, con un Lukaku che fino al momento ha sempre rifiutato – si legge – la possibilità di andare in Arabia Saudita, ma se dovesse rimanere al Chelsea nel momento in cui il mercato da queste parti arrivasse alla fine, allora potrebbe riaprire.