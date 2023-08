Lukaku, irrompe la Roma: la Juventus perde quota

Lukaku, ore decisive per il trasferimento del belga fuori dal progetto Chelsea: la Roma irrompe e la Juventus perde quota

Romelu Lukaku è senza dubbio uno dei nomi che più sta attirando attenzione in Italia durante questa finestra di trasferimenti. Il belga era in prestito all’Inter, dove era tornato dopo un’esperienza fallimentare al Chelsea, dove è tornato alla fine del suddetto prestito, con le società che sembravano essersi già accordate per il definitivo ritorno a Milano del bomber.

Qualcosa poi è cambiato, ed una trattativa che sembrava ben avviata non ha mai trovato la famosa fumata bianca, cosa che deve aver fatto storcere il naso al calciatore, che nel frattempo aveva trovato un accordo con gli storici rivali della Juvenuts.

Questo non è affatto piaciuto ai nerazzurri, che hanno deciso di chiamarsi fuori dalla corsa all’attaccante, che nel frattempo a Londra viveva come un vero e proprio separato in casa. Anche la Juve non è riuscita a trovare l’accordo con i Blues, nonostante sembrava che l’inserimento di Vlahovic nell’affare potesse sbloccare la situazione.

Questo ha creato una situazione complessa, con il calciatore consapevole del fatto che un reintegro in rosa (nel Chelsea) non è un opzione possibile. Tutto questo ha reso possibile un inserimento della Roma, che nelle ultime ore ha preso quota, al contrario della Juventus che vede scendere le sue quotazioni.

Lukaku, la Roma irrompe: la Juventus perde quota

Sono ore decisive dunque per delineare gli obbiettivi della Roma di Mourinho per la prossima stagione, ed ovviamente tutto dipenderà dal mercato, in particolare dall’acquisto del tanto agognato centravanti. Diversi nomi sono stati sondati da Tiago Pinto, tra cui Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, nomi che però alla fine sono sfumati.

Duvan Zapata sembrava poter essere vicino ai giallorossi, con una trattativa ben avviata con il calciatore, che aveva già accettato l’offerta giallorossa, ma anche in questo caso è mancato l’accordo tra le due società. Potrebbe non essere definitivamente sfumato l’arrivo del colombiano, ma la Roma ha deciso di tutelarsi cominciando a guardarsi intorno sui possibili attaccanti liberi per un colpo last minute.

Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Romelu Lukaku, che ha rotto definitivamente con il Chelsea e per il quale Pinto avrebbe già fatto un sondaggio esplorativo con i Blues.

La trattativa è complicatissima, ma non impossibile, come dimostrano le quote dei Bookmaker che vedono abbassarsi la quota per un possibile trasferimento nella capitale del belga che da 10 passa addirittura a 4, mentre perde quota un suo passaggio alla Juventus, con la quota che passa da 1,40 a 1,75, che lascia comunque intendere quanto i bianconeri siano avanti alla Roma.