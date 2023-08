Nuovo bomber Roma: due alternative a Lukaku in Serie A

Chi sarà il nuovo attaccante della Roma? Ecco le ultimissime notizie riguardo il calciomercato dei giallorossi. Ci sono due nuovi obiettivi nel mirino del general manager Tiago Pinto che vuole regalare a Mourinho un bomber d’esperienza.

E’ ufficialmente saltata la trattativa per Duvan Zapata, adesso la Roma dovrà rimboccarsi le maniche e trovare un nuovo attaccante. La società vivrà al cardiopalma questi ultimi giorni di calciomercato, che saranno davvero intensi per tutti. Tifosi compresi. Tutti attendono la ciliegina sulla torta per completare la rosa a disposizione di Mourinho. Ecco due alternative a Romelu Lukaku, che resta il sogno nel cassetto della Roma.

Dopo settimane di trattative, alla fine l’Atalanta ha bloccato l’arrivo alla Roma di Duvan Zapata. Adesso i giallorossi dovranno guardare a nuovi obiettivi per sostituire al meglio Tammy Abraham che tornerà a disposizione solo nel 2024. Nella rosa, al momento, c’è solo un attaccante che è Andrea Belotti, protagonista di una doppietta nel 2-2 di domenica scorsa contro la Salernitana. Mourinho ha chiesto alla sua dirigenza di migliorare quel reparto inserendo almeno qualche altro elemento per far rifiatare il Gallo. Lo Special One attendeva l’attaccante già prima dell’avvio di stagione ma per varie vicissitudini la società non è riuscita a chiudere per nessun acquisto. Adesso, in questa fase finale di calciomercato, il club proverà ad accontentare il tecnico portoghese e portare alla Roma un nuovo attaccante.

Calciomercato Roma: due attaccanti nel mirino, i dettagli

Arrivano conferme anche da Bergamo riguardo la fine della telenovela Duvan Zapata che resterà all’Atalanta. Il giornalista Luca Bassi, intervenuto a Tv Play, ha fatto il punto della situazione riguardo questa trattativa che è ormai saltata. “Al netto delle voci emerse nei giorni scorsi, l’Atalanta non ha mai aperto a questa trattativa. C’è chi dava per fatto l’affare e ipotizzava già le visite mediche ma la fumata bianca non c’è mai stata. L’Atalanta andando a vendere Zapata alla Roma rinforzava una pretendente per la Champions. La società era disposta a cedere il giocatore a fronte di un’offerta soddisfacente: almeno 10 milioni di euro. Dall’altro canto i giallorossi hanno sempre lavorato per un prestito con diritto oppure obbligo. Un punto d’incontro non c’è mai stato, le visite mediche non sono mai state fissate, Zapata a Bergamo sta benissimo così come la sua famiglia. Da quel che so anche se fosse arrivata la fumata bianca, la moglie non avrebbe seguito il marito a Roma”. Adesso nel mirino di Tiago Pinto ci sono altri due attaccanti che militano in Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, restano vive due piste per Tiago Pinto che sta lavorando per prendere almeno un altro attaccante. La prima ipotesi è quella di Moise Kean della Juventus che può arrivare alla Roma in questa sessione estiva 2023. La seconda opzione, invece, porta direttamente a Firenze: con Luka Jovic nome nuovo per l’attacco giallorosso. Reduce da una stagiona altalenante alla Fiorentina, l’attaccante serbo potrebbe decidere di rilanciarsi nella Capitale agli ordini di Mourinho.