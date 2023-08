Sogno Roma infranto: ‘prenotato’ dalla Juventus

Calciomercato Roma, il contatto con la Juventus che sembra aver indirizzato un po’ a sorpresa l’operazione. I bianconeri sono pronti a prenderlo subito.

Entrambe a caccia di attaccanti, le mosse di mercato di Roma e Juventus già da tempo si sono incrociate. All’accordo tra Lukaku e i bianconeri, che però non possono chiudere l’operazione senza aver prima ceduto Dusan Vlahovic, hanno fatto seguito le ultime voci sul futuro di ‘Big Rom’.

Sebbene non sia stata ancora imbastita una vera e propria trattativa, infatti, anche la Roma potrebbe inserirsi nell’operazione Lukaku qualora il Chelsea dovesse effettivamente aprire all’ipotesi prestito. Nel frattempo la Juventus sta lavorando a diverse uscite per snellire l’organico e preparare l’affondo decisivo a quegli obiettivi già da tempo individuati da Giuntoli per puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus per Morata

In attesa di definire con maggiore chiarezza il futuro di Miretti, Kostic, Soulé ed Iling dalle cui cessioni poter intascare il tesoretto per dare l’assalt0 a Berardi, la Juve sta ragionando anche sulle mosse offensive. A tal proposito la probabile uscita di Kean potrebbe spalancare le porte ad un clamoroso ritorno.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe ritornata a parlare con Morata, di fatto prenotandolo nel caso in cui uscisse Moise Kean. Il contatto con lo spagnolo, che negli ultimi giorni ha rispedito al mittente diverse offerte provenienti dall’Arabia, è stata cautelativa. L’Atletico Madrid, che per cedere il suo attaccante chiede non meno di 20 milioni di euro, non ha mai aperto alla formula del prestito, chiedendo ai vari acquirenti di imbastire l’operazione a titolo definitivo. Condizione che Giuntoli potrebbe soddisfare solo attraverso la cessione di Kean, dal cui addio la Juve spera di ricavare circa 25/30 milioni di euro. Accostato a Roma ed Inter nelle scorse settimane prima che i giallorossi e i nerazzurri decidessero di virare su altri obiettivi, il futuro di Morata potrebbe dunque essere di nuovo in Serie A e sempre alla Juventus.