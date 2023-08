Un bomber brasiliano per la Roma: ritrova Mourinho

Un bomber brasiliano per la Roma, il calciatore può essere un nome a sorpresa per l’attacco giallorosso, ritrovando così José Mourinho

Il campionato è ripreso ed i giallorossi si vedono subito costretti ad inseguire le dirette pretendenti per un posto in Champions League a causa del pareggio interno contro la Salernitana. Una delle note positive del match è senza dubbio la prestazione del Gallo Belotti, autore di ben tre gol, di cui uno annullato per questione di millimetri e che fa ben sperare i tifosi romanisti.

I suoi gol potrebbero essere fondamentali durante il corso della stagione, e potrebbero essere proprio quello che è mancato lo scorso anno alla squadra, visto che in campionato l’ex Torino non è mai riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Nonostante quanto di buono fatto non solo all’esordio stagionale, ma anche durante tutto il precampionato la Roma non può permettersi di non acquistare un attaccante, visto che il Gallo è l’unico centravanti di ruolo presente in rosa. Sembrava vicino l’acquisto di Duvan Zapata, con il quale però tarda ad arrivare l’accordo con l’Atalanta, ed intanto spunta un altro nome per il pacchetto offensivo a disposizione di Mourinho.

Un bomber brasiliano per la Roma: tornerebbe alla corte di Mourinho

La Roma è ancora in attesa del tanto agognato attaccante, ruolo per il quale Mourinho aveva chiesto la chiusura dell’affare entro la fine del ritiro in Portogallo. Sono stati molti i profili seguiti da Tiago Pinto, che però ad oggi non è riuscito a chiudere nessuna trattativa, e nel frattempo è addirittura ricominciato il campionato.

Il gm portoghese aveva anche deciso di ripiegare sul mercato sudamericano, avviando i contatti con il Santos per il trasferimento di Marcos Leonardo, per il quale però si dovrà attendere il nuovo anno, secondo le ultime indiscrezioni però potrebbe essere un altro il brasiliano ad approdare nella capitale.

“Con #Mourinho siamo ancora amici, nutro affetto per lui”. Le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo. Lo conosce bene anche #TiagoPinto. #CarlosVinicius del #Fulham è tra i nomi che possono tornare in ballo in questi ultimi giorni di mercato. @siamo_la_Roma pic.twitter.com/8DKJ3QAJej — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) August 23, 2023

“Con Mourinhosiamo ancora amici, nutro affetto per lui”. Queste le parole di Carlos Vinicius, attuale attaccante del Fulham, che si è già allenato sotto la guida dello Special One. Il suo potrebbe essere un nome che potrebbe andare di moda a Trigoria nel caso in cui negli ultimi giorni di mercato Tiago Pinto non sia ancora riuscito a completare la rosa.