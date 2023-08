Accordo trovato e maxi intreccio con la Juve: incubo Lukaku

Accordo trovato e maxi intreccio con la Juventus: addio Lukaku. In questo modo si potrebbe aprire la trattativa con i bianconeri

Lukaku rimane una suggestione, soprattutto dopo che la Roma ha praticamente chiuso per Azmoun. Certo, in più di un’occasione abbiamo parlato di un doppio colpo in avanti per i giallorossi, visto che il solo Belotti non può ovviamente aprire e chiudere la stagione. E chissà, magari il belga, qualora dovesse rimanere ancorato al Chelsea senza nessuna possibilità di giocare, potrebbe diventare un’idea. Vedremo.

Oggi nel merito del futuro ha parlato il tecnico Mauricio Pochettino (qui le sue parole) che ha ancora riaperto a quello che potrebbe essere un reintegro. Di certo, quelle che sono le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra e riportate da Sky Sports News vanno verso una direzione diversa da quella che potrebbe essere di un attaccante verso la Roma. E andiamo a vedere perché.

Accordo trovato per Balogun, incubo Lukaku

C’è un maxi intreccio che vede protagonista, intanto, il centravanti dell’Arsenal Balogun, appetito dai Blues, che però avrebbe trovato un accordo verbale con il Monaco per quello che potrebbe essere un trasferimento in Ligue 1. Il Chelsea un attaccante quindi lo sta cercando e adesso potrebbe anche tornare alla carica per Vlahovic della Juventus, per quello che è uno scambio che potrebbe vedere la luce nella prossima settimana, l’ultima aperta alle trattative.

Ultima settimana che deve vedere per forza protagonista anche la Roma, che forse cerca pure un difensore che vada a coprire il buco lasciato da Ibanez anche se l’innesto dietro non è una priorità. Magari ci potrebbe essere anche un’uscita, quella di un esterno destro tra Celik e Karsdorp. In quella zona del campo c’è pure Kristensen che al momento sembra essere il titolare.