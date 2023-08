Azmoun è atterrato a Ciampino: le foto del nuovo attaccante della Roma

Azmoun è arrivato finalmente in Italia: ecco le prime immagini del nuovo attaccante della Roma che da poco è sbarcato nella Capitale. Domani sono previste le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto.

Il dado è tratto: la Roma ha trovato il suo nuovo attaccante. Si tratta di Azmoun che approda in giallorosso in prestito dal Leverkusen. Il giocatore è arrivato a Ciampino poco fa, accolto da circa 25 tifosi. Ecco le immagini esclusive di AsRomalive che ha immortalato la scena dello sbarco in Italia dell’attaccante iraniano.

All’aeroporto erano presenti anche due tifosi iraniani che hanno dato il benvenuto ad Azmoun che ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: “Tifate la Roma e anche per me, sono davvero felice di essere qui”.

Il nuovo attaccante Azmoun è a Roma, la firma del contratto con i giallorossi è prevista per domani. Il calciatore iraniano, ex Zenit, è arrivato poco fa all’aeroporto di Fiumicino. Il mercato giallorosso può chiudersi così con l’ingaggio di Azmoun. Decisivo il blitz notturno di Tiago Pinto che ha trovato l’accordo il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino, che ha lasciato partire il calciatore in prestito secco.

L’arrivo a Roma di Azmoun: domani le visite mediche…DAJE SARDAR 💛❤️ pic.twitter.com/KuOv57UiQ1 — asromalive.it (@asromaliveit1) August 24, 2023

Saltato l’affare Zapata, che ha deciso di restare all’Atalanta, considerante le difficoltà per arrivare a Lukaku, alla fine la Roma ha chiuso per Azmoun. Un vecchio pallino dei giallorossi e di Mourinho che voleva portarlo a Roma già nel 2021. Adesso potrà iniziare la sua esperienza in Italia con Tiago Pinto che ha chiuso l’affare con il Leverkusen che ha lasciato partire il calciatore in prestito. Arrivato al Bayern nel gennaio 2022 per 18 milioni, Azmoun in Germania ha segnato in 44 partire 5 gol. A distanza di 2 anni si è riaperta la pista Roma per il calciatore che avrà finalmente l’opportunità di essere allenato da Mourinho che ha sempre mostrato grande interesse nei confronti del classe 1995. Reduce da un infortunio muscolare, Azmoun non sarà subito a disposizione della squadra: probabile che tornerà subito dopo la pausa per le Nazionali.